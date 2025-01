Autorizados novos decretos da Causa dos Santos: uma leiga é Venerável

Após audiência com o cardeal Semeraro, pontífice autorizou novos decretos para Causa dos Santos. Igreja reconhece uma nova santa, seis novos beatos e três veneráveis.

Victor Hugo Barros - Cidade do Vaticano

O Papa Francisco recebeu em audiência, na manhã desta segunda-feira (27), o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcello Semeraro. No encontro, autorizou a promulgação do decreto de canonização da Beata Vincenza Maria Polini. O Pontífice reconheceu ainda o martírio de seis Servos de Deus, além de reconhecer as virtudes heróicas de outros três. Entre eles, a leiga Luigia Sinapi.

Nova santa

O Pontífice reconheceu um milagre atribuído à intercessão da fundadora das Irmãs da Misericórdia, a Beata Vincenza Maria Polini. Nascida em Verona, em 26 de janeiro de 1802, foi batizada com o nome de Maria Luigia Francesca. Realizou sua profissão religiosa em 10 de setembro de 1848. Junto ao Beato Carlo Steeb, fundou as Irmãs da Misericórdia, com a missão de difundir o amor misericordioso de Jesus Cristo. Dedicou sua vida aos doentes, órfãos e pobres, a quem chamava de “nossos patrões”. Morreu em Verona, aos 53 anos, em 11 de novembro de 1855, após sofrer com um tumor.

Os novos beatos

O Santo Padre reconheceu ainda o martírio de seis Servos de Deus, mortos in odium fidei - por ódio à fé. O reconhecimento permite com que eles sejam beatificados.

O Servo de Deus Pietro da Corpa e seus quatro companheiros mártires foram mortos em setembro de 1597 na Flórida, atual Geórgia, nos Estados Unidos. Pertencentes à Ordem dos Frades Menores, foram martirizados por ódio à fè.

Religioso do Instituto dos Irmãos Maristas das Escolas, o Servo de Deus Licarione May nasceu em 21 de julho de 1870, em Bagnes, na Suíça, com o nome de Francesco Beniamino. Foi martirizado em 27 de julho de 1909, em Barcelona, na Espanha.

Os Veneráveis

Francisco reconheceu ainda as virtudes heróicas de três Servos de Deus. Dois religiosos e uma leiga.

Nascida em 08 de setembro de 1916 em Itri, na Itália, Luigia Sinapi morreu em 17 de abril de 1978 em Roma. A italiana é a única leiga entre os novos veneráveis.

Entre os religiosos, está a Abadessa geral da Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida, a Serva de Deus Maria Riccarda del Preziosissimo Sangue Beauchamp Hambrough. Nascida em 10 de setembro de 1887, em Londres, morreu em 26 de junho de 1966, em Roma.

Também foram reconhecidas as virtudes heróicas do Servo de Deus Quintino Sicuro. Sacerdote diocesano, nasceu em 29 de maio de 1920, em Melissano, na Itália. Eremita, morreu em 26 de dezembro de 1968, no Monte Fumaiolo di Verghereto, entre as regiões italianas da Romagna e Toscana.