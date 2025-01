Cursos de formação para novos Bispos compilados em livro

O livro, publicado pela LEV, reúne em um único texto as 25 palestras e 8 homilias proferidas durante os intensos dias de estudo, oração e reflexão, que os bispos de recente nomeação viveram em Roma de 15 a 22 de setembro de 2024, durante o “Curso anual de formação para novos Bispos”.

“Um instrumento precioso para ajudar bispos do mundo inteiro na guia dos seus rebanhos”. Eis o objetivo do novo volume intitulado “Pastores de Cristo. Por uma Igreja sinodal”, publicado pelo Dicastério para a Evangelização (Seção da Primeira Evangelização e Novas Igrejas Particulares) e pelo Dicastério para os Bispos.

O livro, publicado pela LEV (Livraria Editora Vaticana), reúne em um único texto as 25 palestras e 8 homilias proferidas durante os intensos dias de estudo, oração e reflexão, que os bispos de recente nomeação (quase todos ordenados ano passado) viveram em Roma de 15 a 22 de setembro, durante o “Curso anual de formação para novos Bispos”, pertencentes aos territórios sob a jurisdição destes dois organismos da Cúria Romana.

O evento, que já faz parte do programa das atividades da Cúria Romana, adquiriu ano passado uma conotação inédita: pela primeira vez, boa parte dos trabalhos foram partilhados e vividos em conjunto na Pontifícia Universidade Urbaniana pelos numerosos bispos participantes do Curso - promovido pelo Dicastério para a Evangelização (Seção para a Primeira Evangelização e as Novas Igrejas Particulares) – e pelos participantes do curso de formação semelhante, organizado pelo Dicastério para os Bispos.

Os bispos participantes do Curso do Dicastério para a Evangelização eram 114, enquanto os participantes do Curso organizado pelo Dicastério dos Bispos eram 153, num total de 267. Entre estes últimos estavam também 25 bispos de rito oriental (son a jurisdição do Dicastério das Igrejas Orientais) e 5 bispos, recentemente ordenados, que trabalham na Cúria Romana.

Além dos dois dias de sessões conjuntas na Universidade Urbaniana, os dois grupos de bispos seguiram as palestras e participaram dos debates sobre as questões específicas, em dois locais diferentes: o Curso do Dicastério para a Evangelização, intitulado “Viver a Missão Episcopal em uma Igreja Sinodal” realizou-se no Pontifício Colégio São Pedro; enquanto o Curso do Dicastério para os Bispos teve lugar no Pontifício Colégio São Paulo.

Desta forma, tudo o que os bispos ouviram nos vários encontros - as palestras dos cardeais, que dirigem os diversos organismos da Cúria Romana, e as homilias durante os momentos de oração, - está contido em um livro, já disponível, há alguns dias, nas livrarias. A introdução foi escrita pelos cardeais Luís António Tagle e Robert Francis Prevost: o primeiro, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e o segundo, prefeito do Dicastério para os Bispos. O livro será doado pelas instituições curiais aos vários participantes do curso de formação.

Os “Seminários de Estudo” para os bispos de recente ordenação nas circunscrições eclesiásticas, confiadas ao Dicastério para a Evangelização, tiveram início em 1994. O objetivo dos diversos encontros é oferecer a todos os novos bispos um período de tempo de reflexão, no início do seu mandato: reflexão sobre as múltiplas implicações do exercício do ministério episcopal, mediante discursos e informações; encontros diários, em Roma, marcados pelo diálogo, oração e partilha com os irmãos no episcopado do mundo inteiro.

*Agência Fides