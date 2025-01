Vaticano: “para devolver o sorriso aos pequenos”, a cúpula pelos direitos do menor

O evento de 3 de fevereiro que será aberto e encerrado por Papa Francisco foi apresentado na Sala de Imprensa da Santa Sé. Entre os palestrantes: Antonio Tajani, Mario Draghi, Lilliana Segre e o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, além do Grande Imã de Al-Azhar e a Rainha Rania da Jordânia. Padre Fortunato: 14 mil jovens morrem todos os dias. Impagliazzo: será um “evento de esperança”. Chiorazzo: vamos proteger “os brotos frágeis”. Cagnoli: atenção especial à exploração do trabalho infantil.

Edoardo Giribaldi - Vatican News

Ilustrar os problemas e propor soluções para aquele “frágil broto” que são as crianças, em muitos casos obrigadas a viver longe da despreocupação e “sem a luz da esperança”. Esse é o espírito que anima a Cúpula Internacional dedicada aos pequenos, intitulada “Vamos amá-las e protegê-las”, apresentada nesta terça-feira, 28 de janeiro, na Sala de Imprensa da Santa Sé. A iniciativa, prevista para o próximo dia 3 de fevereiro no Palácio Apostólico do Vaticano, foi anunciada pelo Papa Francisco durante a Audiência Geral de 20 de novembro, data em que também foi criado o comitê organizador. Organizada em colaboração com a Comunidade de Santo Egídio de Roma, representada por Marco Impagliazzo, recém-eleito presidente, e a cooperativa social Auxilium - cujo fundador, Angelo Chiorazzo, falou na apresentação - a Cúpula também inclui representantes do Comitê Pontifício para a Jornada Mundial da Criança: o presidente, Padre Enzo Fortunato, e o vice-presidente, Aldo Cagnoli.

Todos os dias 14 mil crianças perdem a vida

O próprio padre Fortunato ilustrou os dois principais momentos do encontro, que será alternado com a Jornada Mundial da Criança, também instituída pelo Papa Bergoglio e celebrada a cada dois anos. Primeiro, a visita noturna à Capela Sistina nos Museus do Vaticano na noite de domingo, 2 de fevereiro; depois, no dia seguinte, no Palácio Apostólico, o evento propriamente dito com os vários painéis na Sala Clementina e na Sala do Consistório. “Gostaria que imaginássemos que somos crianças em um campo de refugiados ou em uma casa onde a fome é a única certeza”, disse o franciscano conventual, enfatizando que, em um mundo onde todos os dias 14 mil crianças perdem a vida, muitas crescem ‘sem a luz da esperança’.

Os dois primeiros painéis serão apresentados pelo Papa Francisco, que será saudado por um grupo de 10 crianças; delas, o Pontífice receberá uma mensagem em nome de todos os pequenos. O Papa também vai encerrar a Cúpula. Em seguida, o painel de discussão abordará a questão dos “direitos das crianças no mundo moderno” e contará com a presença de figuras proeminentes como Rania al-Abdullah, Rainha Consorte da Jordânia; o ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani; e o Grande Imã de Al-Azhar, Muhammad Ahmad al-Tayyeb. O segundo painel, com foco no “direito da criança de acessar recursos”, terá entre seus participantes o ex-primeiro-ministro italiano e presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi; o presidente da força-tarefa da ONU sobre a crise da dívida, Paolo Gentiloni; e Arif Husain, economista-chefe do Programa Mundial de Alimentos.

Painel sobre o direito à educação e à família

Durante discurso na coletiva de imprensa, Marco Impagliazzo colocou a Cúpula no contexto do Jubileu, chamando-a de “evento de esperança”. Ele enfatizou que o Papa Francisco quer ouvir as crianças e refletir sobre as respostas necessárias para os muitos problemas que as afligem. O presidente da Comunidade de Sant'Egidio destacou a necessidade de colocar “as tensões unitivas nas comunidades internacionais de volta ao centro”. Muitas crianças morrem por causa da guerra, da violência, da exploração sexual e do trabalho”, disse ele, acrescentando que o Papa quer ‘devolver um sorriso’ aos pequenos marcados pelo sofrimento.

Impagliazzo também apresentou o painel dedicado ao direito à educação, que contará com a presença do rabino David Rosen, conselheiro especial da Casa da Família Abraâmica; da senadora vitalícia Liliana Segre e de Megawati Sukarnoputri, ex-presidente da Indonésia e membro do Prêmio Zayed de Fraternidade Humana. Outro painel de discussão se concentrará no direito das crianças a uma família, um tópico que também será abordado por Mariella Enoc, ex-presidente do Hospital Pediátrico do Papa, o Bambino Gesù; juntamente com Hans Michael Jebsen, presidente emérito e curador do Conselho Cultural Asiático de Hong Kong. “A família está carente de crianças, que hoje, infelizmente, emigram antes de seus pais”, observou Enoc, destacando um fenômeno que contrasta fortemente com o passado.

160 milhões de menores trabalham “em condições dramáticas"

A imagem dos 50 mil jovens reunidos no Estádio Olímpico de Roma, por ocasião da última Jornada Mundial da Criança, inspirou a reflexão de Angelo Chiorazzo. “Deus não é cruel, Deus acaricia”, disse ele, citando o Papa Francisco. “Um grito vem do coração”, acrescentou, para cumprir o ‘dever sagrado de proteger esse frágil broto’, referindo-se aos pequenos, duramente atingidos pelo que ele chamou de ‘um dos piores anos para eles’.

Aldo Cagnoli, por sua vez, recordou as diretrizes indicadas pelo Pontífice para a Cúpula: “internacionalizar o caminho”, com particular atenção às mulheres e à exploração do trabalho infantil; em seguida, recordou o recente relatório da Unicef, segundo o qual 160 milhões de menores trabalham “em condições dramáticas”. Cagnoli também enfatizou a importância do “discernimento”, ou seja, a capacidade de fazer escolhas corretas, um valor que, como o Papa enfatizou em uma conversa entre os dois, é baseado no “senso de esperança e paz que permanece dentro de nós”.

Foco em nutrição, cuidados com a saúde e proteção contra a guerra

Durante o evento na Sala de Imprensa da Santa Sé, foi transmitida uma mensagem em vídeo de Kailash Satyarthi, ativista indiano e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 2014, conhecido por seu compromisso contra o trabalho infantil e a favor da educação e proteção das crianças mais novas. Satyarthi reiterou a importância da “compaixão”, uma qualidade essencial para todo líder e que pode unir diferentes religiões. “Se estivermos conectados, não teremos medo e nos sentiremos parte de uma grande família”, disse ele.

Outros paineis da Cúpula abordarão o “direito das crianças à alimentação, nutrição e cuidados com a saúde”, com a participação de Magnus MacFarlane-Barrow, CEO da Mary's Meals; o direito ao tempo livre, com a intervenção do presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach; e a proteção das crianças contra conflitos armados e devastação ecológica. Esse último contará com a presença de Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, e do Pe. Ibrahim Faltas, vigário da Custódia Franciscana da Terra Santa.