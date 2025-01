“Comunicar a esperança. Outra informação é possível”, uma exposição no Vaticano

No dia 25 de janeiro, na Sala Paulo VI, a inauguração da exposição promovida pela Sociedade São Paulo e pelas Filhas de São Paulo, com o patrocínio do Dicastério para a Evangelização e do Dicastério para a Comunicação.

“Os objetivos do jornalismo são duplos: proteger a democracia e ajudar as pessoas a lidar com a vida cotidiana. As investigações são importantes, mas também é importante propor soluções para o que não está funcionando”. Essa frase esplêndida, que resume em poucas palavras o significado do jornalismo, especialmente em tempos de eventos terríveis em todas as latitudes, é o mantra de Styli Charalambous, cofundador do Daily Maverick da África do Sul, um jornal iniciado em 2009 com uma start-up de cinco pessoas (agora mais de cem), que está obtendo grande sucesso.

Raciocinando sobre essas questões, por ocasião da abertura do Ano Santo, cujo lema é “Peregrinos de Esperança”, os jornalistas Francesco Antonioli e Gerolamo Fazzini se perguntaram como o jornalismo, além de denunciar, pode também comunicar confiança, expectativa de um futuro melhor e o que o Jubileu que acaba de começar tem a dizer ao mundo dos comunicadores e da mídia. E dessas perguntas nasceu a ideia da exposição “Comunicar a esperança: outra informação é possível”, uma iniciativa promovida pela Sociedade São Paulo e pelas Filhas de São Paulo, sob o patrocínio do Dicastério para a Evangelização e do Dicastério para a Comunicação, e cuja realização foi confiada à agência Mediacor, sob a direção de Paolo Pellegrini e Simona Borello.

A exposição por ocasião do Jubileu do Mundo da Comunicação

A exposição será apresentada pela primeira vez no hall de entrada da Sala Paulo VI, no Vaticano, no dia 25 de janeiro, por ocasião do Jubileu do Mundo da Comunicação. Uma segunda edição será imediatamente exposta na Basílica de Santa Maria Rainha dos Apóstolos, centro importante para os Institutos da Sociedade São Paulo e das Filhas de São Paulo, e depois se tornará itinerante nos meses seguintes (também será possível reservá-la para iniciativas em instituições, centros culturais, paróquias e associações). A iniciativa também conta com o patrocínio da Copercom (Coordenação das Associações de Comunicação), da Fesmi (Federação Italiana de Imprensa Missionária), da Fisc (Federação Italiana de Semanários Católicos), da Meter Association, da Ucsi (União Italiana de Imprensa Católica) e da WeCa (Associação WebCatolicos Italianos).

Apelo à corresponsabilidade

Em vinte e quatro painéis ágeis apresentados com gráficos atraentes, a exposição lança um forte apelo à corresponsabilidade aos operadores de comunicação, na esteira dos convites do Papa Francisco. A exposição - acessível em vários idiomas, por meio de um QRcode especial - pede a todos que repensem seu papel a serviço da comunidade, de modo a reforçar a dimensão civil da profissão de comunicador, ainda mais se ela for baseada em valores cristãos. Os painéis estão repletos de dados, notícias, histórias e estatísticas atualizadas. Entre os muitos insights interessantes que surgem ao percorrê-los está o Digital News Report, o estudo mais confiável sobre tendências de mídia e informação realizado anualmente pelo “Reuters Institute for the Study of Journalism”. A edição de 2024 mostra um cenário em profunda transformação, no qual certas tendências emergem: a sensação de muitos usuários de um excesso de informações, difícil de gerenciar; a insistência da mídia em notícias ruins e um problema de credibilidade dos operadores de informações. Tudo isso leva ao fenômeno perturbador conhecido como “news avoidance”, o afastamento das informações por um segmento crescente do público, um fato que tem repercussões preocupantes para a qualidade da democracia.

A exposição busca esclarecer as razões do descontentamento do público com as notícias e, ao mesmo tempo, visa destacar outros modelos possíveis de comunicação positiva. Ela dá voz aos muitos exemplos de jornalistas de um passado distante e próximo, tanto conhecidos quanto menos conhecidos, que se destacaram como testemunhas confiáveis, às vezes com o custo de suas vidas, por sua paixão pela verdade e pela busca incansável da justiça - de Walter Tobagi a Ilaria Alpi, de James Foley a Maria Ressa -, bem como as experiências e figuras capazes de exaltar o jornalismo construtivo. Comunicadores que, independentemente de filiações, crenças, orientações e origens geográficas, são capazes de espalhar esperança graças a um jornalismo orientado para a busca de soluções, não apenas focado em denunciar o que não funciona.

A importância teológica e prática da esperança para enfrentar as crises de hoje

“A fim de participar plenamente da celebração do Jubileu do Mundo da Comunicação”, diz a equipe de trabalho da Sociedade São Paulo e das Filhas de São Paulo, ”nossos Institutos se uniram para realizar uma série de iniciativas, incluindo esta Exposição Itinerante que visa destacar a atualidade do tema do Jubileu - Peregrinos de Esperança. É a nossa contribuição para sublinhar a importância teológica e prática da esperança para enfrentar as crises de hoje. A exposição itinerante busca destacar o compromisso de tantos que viveram os valores da profissão jornalística, mesmo com o custo de suas vidas, tornando-se agentes ativos da esperança, incorporando a misericórdia e a justiça em seu importante serviço de informação à sociedade e alimentando sua consciência ética”. O itinerário termina com a redescoberta do legado frutífero do padre James Alberione e da irmã Thecla Merlo, fundadores e inspiradores proféticos em seu tempo, figuras cuja mensagem merece ser relida e reproposta ainda hoje.

O compromisso com a comunicação da esperança”, dizem os dois jornalistas Antonioli e Fazzini, autores dos textos, “é uma paixão que atravessa a fronteira entre crentes e não crentes. É uma paixão cívica pela busca da verdade, pela defesa convicta da democracia: por isso mesmo, é um jornalismo de pé, honesto, imparcial, capaz de acompanhar o futuro, porque sabe distinguir com autoridade os fatos dos comentários. Com essa chave de leitura, propusemos algumas testemunhas do século passado e da atualidade que tentaram viver e dar testemunho desses valores”.

Iniciativas

As iniciativas paulinas do Jubileu continuarão a partir da tarde de sábado, 25 de janeiro, às 15h, na Basílica de Santa Maria Rainha dos Apóstolos, em Montagnola, em um dos painéis oficiais do dia. A conferência, intitulada “Da competição à colaboração: os novos meios de comunicação como vetores de esperança para os jovens em um mundo cheio de conflitos”, se concentrará especialmente nos novos meios de comunicação, no seu futuro e na sua influência na sociedade atual.