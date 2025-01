Comunicadores do Brasil e América Latina recebidos na Rádio Vaticano

Durante o encontro que se realizou na Capela do Palazzo Pio várias temáticas foram discutidas, desde a sinergia de trabalhos até a função principal dos meios de comunicação da Santa Sé.

Recebemos no Palazzo Pio, sede do Dicastério para a Comunicação e da Rádio Vaticano – Vatican News, uma delegação de comunicadores do Brasil da América Latina que participa do Jubileu dos Comunicadores que tem início nesta sexta-feira e se encerra no domingo com a Santa Missa na Basílica de São Pedro. Ponto alto do Jubileu dos Comunicadores, o encontro com o Santo Padre neste sábado. O Diretor Editorial do Dicastério, Andrea Tornielli fez uma saudação os presentes. O jornalista Silvonei José deu as boas vindas em nome da Redação Brasileira. Presença também da jornalista Griselda do programa hispano-americano.

Uma grata presença de dom Valdir José de Castro, presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB que saudou os presentes e falou da importância da comunicação.

Estiveram presentes entre outros na manhã deste sábado no Palazzo Pio, o Presidente da AIR ( Associação Internacional de Radiodifusão) e Vice-Presidente do Grupo Globo, Paulo Tonet, que participa ativamente do Jubileu do mundo das Comunicações.; Alexandre Kruel Jobim ( CONSELHEREIRO AIR E ABERT); André Dias (ABERT); Carlos María Molina (ARGENTINA); Cezar Telles (PRESIDENTE DO SERTPR); Flávio Lara Resende (PRESIDENTE ABERT); Gustavo Adolfo Piedra Guzmán (COSTA RICA); João Monteiro de Barros (CONSELHEIRO ABERT – Rede Vida); José Antonio Nascimento Brito (PRESIDENTE AERJ); José Luis Saca Jiménez (EL SALVADOR); Mayrinck Pinto de Aguiar Júnior (PRESIDENTE AMIRT); Paulo Tonet de Camargo (PRESIDENTE AIR); padre Omar Raposo, Reitor do Santuário do Cristo Redentor e responsável pela comunicação da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Evidência para o trabalhos das emissoras de rádio e televisão no Brasil e os desafios das redes sociais para uma boa comunicação.

Neste sábado depois do encontro com o Santo Padre, no âmbito do Jubileu, um evento de caráter cultural. No Auditório do Instituo Guimarães Rosa - Embaixada do Brasil junto à Itália – Piazza Navona, uma discussão sobre o tema: “Liberdade de expressão e responsabilidade na era digital”. Participam Paulo Ricardo Tonet Camargo – Presidente AIR, Silvonei José – Rádio Vaticana e Padre Omar – Vigário Episcopal para a Comunicação Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

