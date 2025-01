Cardeal Koch: o Concílio de Nicéia, após 1700 anos, ainda fala à fé de hoje

O cardeal prefeito do Dicastério para a Unidade dos Cristãos reflete sobre as oportunidades e os desafios do ecumenismo na véspera da Semana de Oração.

Kurt Koch, cardeal prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos

Em pleno Jubileu 2025 - o Ano Santo proclamado pelo Papa Francisco e destinado a reavivar a esperança cristã - também marcará o 1700º aniversário do primeiro Concílio ecumênico da história da Igreja, realizado em Niceia em 325. Esse aniversário tem importantes dimensões ecumênicas, que já podem ser vistas no fato de que o Santo Padre expressou seu desejo de viajar a Nicéia para celebrar essa comemoração junto com o Patriarca Ecumênico, Bartolomeu I. A Comissão “Fé e Constituição” do Conselho Ecumênico de Igrejas também está se preparando para essa celebração.

A comum profissão de fé cristã

De importância ecumênica são, antes de tudo, as questões doutrinárias que o Concílio abordou, resumidas na “Declaração dos 318 Padres”. Com ela, os Padres professaram sua fé em “um só Deus, Pai todo-poderoso, criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado, unigênito, do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância do Pai, por quem todas as coisas foram feitas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra”. E na carta do Sínodo aos egípcios, os Padres anunciaram que o primeiro objeto real de estudo era o fato de que Ário e seus seguidores eram inimigos da fé e contrários à lei e, portanto, declararam que tinham “unanimemente decidido condenar com anátema sua doutrina contrária à fé, suas declarações e descrições blasfemas, com as quais ele ultrajava o Filho de Deus”.

Essas declarações descrevem o contexto do credo formulado pelo Concílio, que professa a fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus, “consubstancial ao Pai”. O pano de fundo histórico é o de uma violenta disputa que eclodiu no cristianismo da época, especialmente na parte oriental do Império Romano; a partir disso, conclui-se que, no início do século IV, a questão cristológica havia se tornado a questão crucial do monoteísmo cristão. A controvérsia girava principalmente em torno da questão de como conciliar a profissão de fé cristã em Jesus Cristo como o Filho de Deus com a crença igualmente cristã em um único Deus no sentido da confissão monoteísta. O teólogo alexandrino Ário, em particular, defendia um monoteísmo rigoroso de acordo com o pensamento filosófico da época e, para manter esse monoteísmo rigoroso, excluiu Jesus Cristo do conceito de Deus. Nessa perspectiva, Cristo não poderia ser o “Filho de Deus” no verdadeiro sentido da palavra, mas apenas um ser intermediário que Deus usa para a criação do mundo e para seu relacionamento com a humanidade. Os Padres Conciliares rejeitaram esse modelo de monoteísmo filosófico rígido propagado por Ário, opondo-se a ele com a crença de que Jesus Cristo, como Filho de Deus, é “consubstancial ao Pai”.

Com a palavra homoousios, os Padres Conciliares quiseram expressar o mistério mais profundo de Jesus Cristo, que a Sagrada Escritura testemunha como o Filho fiel do Pai, a quem está intimamente unido na oração. De fato, é na oração que Jesus aparece mais claramente como o Filho do Pai celestial. No Novo Testamento, é sobretudo o evangelista Lucas que apresenta Jesus em sua vida terrena como o Filho de Deus em constante oração, que tem como foco existencial o diálogo com o Pai celestial e vive com Ele em profunda unidade. Jesus viveu tanto em oração, e a partir da oração toda a sua vida e obra podem ser descritas como uma única oração. Sem essa atitude de oração, não é possível entender a figura de Jesus Cristo de forma alguma. Isso é precisamente o que os Padres do Concílio de Nicéia intuíram com sensibilidade, usando o termo homoousios para oferecer a interpretação correta da oração de Jesus e a leitura mais profunda de sua vida e morte, marcada em cada momento pelo diálogo com o Pai.

Com a palavra homoousios, o Concílio de Nicéia não “helenizou” a fé bíblica, submetendo-a a uma filosofia estranha, mas compreendeu o incomparavelmente novo que se tornou visível na oração de Jesus dirigida ao Pai. Foi Ário quem conformou a fé cristã ao pensamento filosófico da época, enquanto o Concílio de Nicéia adotou a filosofia da época para expressar o que era característico da fé cristã. No credo de Nicéia, o Conselho novamente se expressou como Pedro e com Pedro em Cesaréia de Filipe: “Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo” (Mateus 16:16). O credo cristológico do Concílio se tornou a base da fé cristã comum. O Concílio é de grande importância, especialmente porque ocorreu em uma época em que a cristandade ainda não estava dilacerada pelas muitas divisões que surgiriam mais tarde.

O Credo Niceno é comum não apenas às Igrejas Orientais, às Igrejas Ortodoxas e à Igreja Católica, mas também às Comunidades Eclesiais nascidas da Reforma; sua relevância ecumênica não deve, portanto, ser subestimada. De fato, para restaurar a unidade da Igreja, deve haver acordo sobre o conteúdo essencial da fé, não apenas entre as Igrejas e as Comunidades Eclesiais de hoje, mas também com a Igreja do passado e, em particular, com sua origem apostólica. A unidade da Igreja baseia-se na fé apostólica, que no batismo é transmitida e confiada a cada novo membro do Corpo de Cristo.

A atualidade duradoura do Concílio

Se tivermos em mente esses diferentes aspectos da confissão cristológica do Concílio de Nicéia, fica clara, como um importante imperativo do ecumenismo atual, a necessidade de celebrar seu 1700º aniversário na comunhão ecumênica entre todas as igrejas cristãs, para redescobrir e revalorizar sua confissão de fé em Jesus Cristo. Essa necessidade também é imperiosa por outro motivo. Se olharmos honestamente para o contexto atual da fé em nossas latitudes, devemos reconhecer que estamos em uma situação semelhante à do século IV, pois estamos testemunhando um forte reavivamento das tendências arianas. Já na década de 1990, o cardeal Joseph Ratzinger viu um “novo arianismo” como o verdadeiro desafio enfrentado pelo cristianismo contemporâneo.

O espírito do arianismo pode ser percebido sobretudo no fato de que, ainda hoje, não poucos cristãos são sensíveis a todas as dimensões humanas da figura de Jesus de Nazaré, mas têm problemas diante da confissão cristológica de que Jesus de Nazaré é o Filho Unigênito do Pai Celestial e, portanto, diante da fé cristológica da Igreja. Muitas vezes hoje, mesmo na Igreja e no ecumenismo, é muito difícil ver no homem Jesus a face do próprio Deus e confessá-lo como o Filho de Deus, porque há uma tendência a vê-lo meramente como um ser humano, embora sumamente bom e excepcional.

Mas se Jesus, como muitos cristãos acreditam hoje, fosse apenas um homem que viveu há dois mil anos, então ele estaria irremediavelmente relegado ao passado, e somente nossa memória humana poderia trazê-lo de volta ao presente, de forma mais ou menos clara. Nesse caso, Jesus não poderia ser o único Filho de Deus em quem o próprio Deus está presente entre nós. Somente se a confissão da Igreja de que o próprio Deus se tornou homem e Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem e, portanto, compartilha da presença abrangente de Deus for verdadeira, poderemos confessá-Lo hoje como “consubstancial ao Pai”. A fé cristã se mantém ou cai hoje com a confissão cristológica do Concílio de Nicéia. Portanto, lidar com esse Concílio é importante não apenas em um nível histórico. Em vez disso, seu credo permanece relevante, mesmo e especialmente na situação de fé de hoje. E reviver sua confissão cristológica representa um desafio que deve ser assumido na comunhão ecumênica.