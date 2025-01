Cardeal Gugerotti enviado do Papa à Síria

O Santo Padre Francisco encarregou o cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais, de viajar à Síria para levar seu abraço e sua bênção aos católicos daquele país. É o que informa um comunicado do Dicastério para as Igrejas Orientais divulgado nesta quarta-feira (22/01).

Silvonei José – Vatican News

A intenção do Santo Padre – destaca o texto do comunicado do Dicastério para as Igrejas Orientais -, é que, na atual situação da Síria, eles sintam o afeto e o apoio de toda a Igreja Católica e, em particular, do Bispo de Roma, que nunca deixa de rezar por eles. Pertencentes a Igrejas muito antigas e gloriosas por sua fidelidade a Cristo, os cristãos deram uma contribuição fundamental para o desenvolvimento da cultura e da sociedade na região desde os primeiros séculos de sua existência, nos quais experimentaram um desenvolvimento extraordinário de fé, ciência e economia. Os sírios católicos agora pedem para poder continuar a contribuir para uma Síria que resista aos riscos do disectarismo e das forças centrífugas e promova uma concorde unidade na diversidade.

O Papa Francisco, na esperança de que as limitações que levaram os sírios à miséria e favoreceram uma dramática emigração sejam finalmente removidas, pede a reconstrução de um país pacífico, cuja prosperidade seja garantida a todos os seus componentes, com respeito à liberdade, à dignidade da pessoa humana e à diversidade, começando com a elaboração da nova Constituição. O Papa Francisco assegura que a Igreja Católica fará todos os esforços para ajudar, de todas as formas possíveis, o renascimento da nobre Síria.

O cardeal Gugerotti, que será acompanhado pelo arcebispo secretário do Dicastério, dom Michel Jalakh, da Ordem Antoniana Maronita, e pelo assistente de sua secretaria pessoal, o padre Emanuel Sabadakh, franciscano menor, visitará o país de 24 a 29 deste mês de janeiro.

Com o Núncio Apostólico, cardeal Mario Zenari, o Prefeito visitará os bispos, os sacerdotes, os religiosos, religiosas e os fiéis católicos em cada uma das respectivas catedrais: greco-melquita (reunindo-se com o Patriarca, S.B. Youssef Absi, e participando da Divina Liturgia), maronita, caldeia, siríaca, armênia e latina, unindo-se à oração em cada uma delas.

Em Damasco e Alepo, reunir-se-á com os responsáveis, os sacerdotes, os religiosos e os leigos das comunidades e com as organizações de promoção da caridade das Igrejas locais. Participará ainda da Assembleia Plenária dos Bispos Católicos que se realizará na cidade de Homs.

Ao visitar os Patriarcas das Igrejas Ortodoxas, Sua Santidade Mor Ignazio Afram II, Patriarca da Igreja sírio-ortodoxa de Antioquia e de todo o Oriente, Sua Beatitude Giovanni X, Patriarca greco-ortodoxo de Antioquia e de todo o Oriente, e outros Bispos das Igrejas ortodoxas, incluindo os prelados da Igreja armênia apostólica, o cardeal Gugerotti levará a saudação do Papa Francisco, assegurando que Ele considera a unidade dos cristãos um imperativo essencial na situação atual e que a Igreja Católica está pronta para qualquer colaboração.

No dia 25 de janeiro, festa da conversão de São Paulo e último dia do oitavário de oração pela unidade dos cristãos, o cardeal Gugerotti presidirá a Eucaristia no Memorial de São Paulo, construído no local que a tradição atribui ao evento que marcou a vida do Apóstolo dos gentios.

Ele também vai venerar as relíquias dos Santos Mártires de Damasco na igreja latina e na catedral maronita em Bab Touma. Assim como no início, no final da viagem, o cardeal Prefeito irá a Beirute, à Nunciatura Apostólica local.