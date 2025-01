Cardeal Gambetti: como Santo Antão Abade, seguimos o caminho do Evangelho

O cardeal Vigário Geral do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano, presidiu na sexta-feira (17/01), na basílica vaticana, a Missa pela memória litúrgica do abade egípcio Santo Antão que seguiu o Evangelho renunciando às suas propriedades para obter o pão com as próprias mãos e compartilhá-lo com todos. No final da celebração, a bênção dos animais no “Estábulo sob o céu”, montado em frente à Praça de São Pedro pela Associação Italiana de Criadores e pela Coldiretti.

Fabrizio Peloni – Vatican News

“Uma sociedade que expresse a plenitude da criação. Isso é o que Santo Antão Abade desejou e alcançou, escolhendo renunciar às suas propriedades, para trabalhar com as próprias mãos para obter o pão e compartilhá-lo com todos”. Foi assim que o cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro, se dirigiu aos criadores e pecuaristas italianos, presidindo na sexta-feira, 17 de janeiro, a missa na basílica do Vaticano na comemoração litúrgica do santo padroeiro dos animais, dia em que a Itália também celebra o 18º Dia dos Criadores.

Os animais abençoados

O caminho do Evangelho

“Antão seguiu o Evangelho e é o mesmo caminho que o Jubileu da Esperança indica”, convidando “a passar pela Porta Santa que é Cristo”, continuou o cardeal, ligando a figura do eremita egípcio ao “significado” do Ano Santo. Entre os presentes na missa, concelebrada por vinte sacerdotes que são assistentes eclesiásticos da Associação Italiana de Criadores e da Coldiretti, havia também representantes do governo italiano e autoridades militares envolvidas com unidades de cavalos e cães. No altar da Cátedra, o cardeal franciscano, presidindo pela quarta vez consecutiva o rito que é renovado anualmente na festa do santo, introduziu sua homilia lembrando a união entre a liturgia e o louvor à Criação, também graças ao trabalho dos próprios criadores. Em seguida, mencionando o trecho “apressemo-nos, portanto, a entrar naquele repouso” da primeira Leitura, ele esclareceu: “Um repouso - o do sétimo dia - bem diferente de não fazer nada, e vocês, guardiões do jardim terrestre e criadores de animais que precisam de cuidados diários, talvez carreguem essa questão em seus corações mais do que qualquer outra pessoa”.

A bênção dos animais

Terminado o rito, o Cardeal se dirigiu à Piazza Pio XII, em frente à Colunata de Bernini, para visitar o “Estábulo sob o céu”, montado pela Associação Italiana de Criadores, em colaboração com a Coldiretti. Após sua chegada, um desfile de cavalos e cavaleiros partiu da renovada Piazza Pia. Cardeal Gambetti, então, deu a bênção aos criadores e suas famílias e aos romanos que vieram com seus animais e, em seguida, dirigiu-se às baias do grande estábulo para acariciar e abençoar bovinos, cavalos, ovelhas e cabras, coelhos e aves.

