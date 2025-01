Cardeal Baggio é ordenado bispo: 'orai para que possa ser um servo a serviço de Deus'

A celebração, no sábado, 11 de janeiro, na Igreja da Santíssima Trindade em Bassano del Grappa, cidade de origem do subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, criado cardeal pelo Papa no Consistório de dezembro. O prefeito Czerny presidiu o rito: “Que seja a proximidade, feita de escuta atenta e olhar carinhoso sobre as fragilidades do humano, o traço da presença de Deus em seu ministério episcopal”

Aprofundar ainda mais a capacidade de escuta; fazer da existência um prisma através do qual a luz de Cristo se reflita no mundo; preservar na oração a familiaridade com Deus para reconhecer-se sempre como “pecador salvo”. Esses são os três comprometimentos que o cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, confiou ao cardeal scalabriniano Fabio Baggio durante a ordenação episcopal do subsecretário do mesmo organismo curial, realizada no sábado, 11 de janeiro, em Bassano del Grappa (Vicenza, nordeste da Itália), na igreja paroquial da Santíssima Trindade.

O retorno à cidade natal

A cerimônia contou com a participação do cardeal Silvano Maria Tomasi, também scalabriniano, e do bispo de Vicenza, dom Giuliano Brugnotto, além de cerca de cinquenta sacerdotes, entre os quais o padre Leonir Mario Chiarello, superior geral da Congregação dos Missionários de São Carlos, fundada por São João Batista Scalabrini. A ordenação episcopal - que ocorreu após sua criação como cardeal em 7 de dezembro passado - ocorreu significativamente na cidade natal de Baggio, onde amadureceu a vocação religiosa e criou raízes a solicitude pelos migrantes, o coração de sua vida missionária, especialmente como subsecretário da seção “Migrantes e Refugiados” do Dicastério, para onde o Papa Francisco o chamou em 2016 e o confirmou em 2022.

O lema episcopal

Referindo-se precisamente aos anos em que viveram lado a lado no “Palazzo San Calisto”, sede do Dicastério, o prefeito Czerny exaltou a “dedicação” e o “compromisso generoso” do purpurado vêneto, que escolheu “Notas mihi facies vias vitae” (“Vós me mostrareis o caminho da vida”) como seu lema episcopal, enfatizando o valor da fé como entrega à vontade divina.

Tocar, testemunhar, orar

Em seu comentário sobre o Evangelho, o cardeal jesuíta se deteve em três verbos, recorrendo a eles para indicar três aspectos essenciais do ministério episcopal: “tocar”, “testemunhar”, “rezar”, semelhantes a “três notas musicais que formam um único acorde harmônico”, disse ele, lembrando a paixão do subsecretário pela música. “Que seja a proximidade, feita de escuta atenta e olhar carinhoso sobre as fragilidades do humano, o traço da presença de Deus em seu ministério episcopal”, desejou, dirigindo-se a Baggio.

Servo a serviço de Deus

Por sua vez, o novo cardeal agradeceu aos presentes, pedindo à assembleia que o acompanhasse com a oração em seu papel de “servo a serviço de Deus”. No final da celebração, falaram a irmã Alessandra Smerilli, secretária do Dicastério para Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, e o bispo Brugnotto, que também mencionou o meio ambiente e o cuidado da criação, outro tema caro a Baggio, que desde fevereiro de 2023 é a pessoa de contato direto do Papa para o Centro de Formação Superior Laudato Si', no Borgo de mesmo nome nas Vilas Pontifícias de Castel Gandolfo.