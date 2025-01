O livro de Adrien Candiard, prior do convento dominicano no Cairo, publicado pela Livraria Editora Vaticana, é uma reflexão arguta sobre a importância da graça, dom de Deus, e a liberdade de cada cristão. O Papa deu o livro como presente à Cúria Romana durante a audiência para as felicitações de Natal

Se Deus nos ama gratuita e incondicionalmente, por que nos pede que ajamos de acordo com seus mandamentos, tão exigentes? Para essa pergunta, um paradoxo peculiar ao cristianismo que ressoa há séculos - desde Santo Agostinho até nossos dias - Adrien Candiard propõe algumas respostas em seu livro A graça é um encontro. Se Deus ama gratuitamente, por que os mandamentos? (Livraria Editora Vaticana), nas livrarias a partir de 9 de abril de 2024. O livro, na forma de uma meditação brilhante e provocativa, convida cada cristão a revisitar sua fé. O Papa Francisco presenteou o volume aos membros da Cúria Romana no final da tradicional audiência para as felicitações de Natal, em 21 de dezembro passado, juntamente com o livro do também dominicano Sylvain Detoc A glória dos bons para nuada. Um guia espiritual para acolher a imperfeição.

Pistas de leitura

Em A graça é um encontro, Candiard se baseia nas exortações de Cristo no “Sermão da Montanha”, que contém o ensinamento sobre a felicidade e o Reino. Trata-se de “abrir algumas pistas de leitura com o objetivo de fazer sentir o sabor disso, de entender a necessidade disso e, assim, convidar aqueles que buscam neste mundo uma base sólida para construir suas vidas a levantar seus alicerces sobre a verdadeira rocha”.

Compreender como a graça de Deus atua em cada um

“A graça de Deus é um encontro, e é um encontro de amor”, afirma Adrien Candiard. Na vida cristã, há uma primazia que muitas vezes é ignorada: “Deixar-se vestir com a veste nupcial, deixar-se amar, acolher o Reino que nos é dado”, escreve ele, referindo-se à parábola evangélica do banquete preparado por Deus. Para o crente, há uma vocação que tem prioridade sobre toda ética: “Acolher o Reino que nos é dado, nas pequenas coisas, nas mais terrenas, nas mais concretas”. Essa perspectiva dá origem a uma abordagem ética empolgante que envolve nossa liberdade: “A vida moral do cristão não consiste em obedecer mecanicamente a certas regras, mas em avaliar as situações e tomar cada decisão em consciência”. “Muito mais do que uma diretriz a ser aplicada, Jesus nos mostra uma direção a ser seguida”, explica o autor. Nestas páginas, Adrien Candiard oferece aos cristãos as chaves para compreender como a graça de Deus atua em cada pessoa, para “conhecer o caminho do próprio coração” e para ancorar sua vida em um horizonte de liberdade.