Alessandra Pauluzzi é a nova moderadora geral da Comunidade Magnificat

Ela foi eleita na assembleia realizada dias atrás na província de Pescara, região italiana dos Abruços. Dom Dario Gervasi, vice-secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, saudou a reunião: comunhão e fraternidade, vias mestras da evangelização

Alessandra Maria Pauluzzi, de Perugia, 60 anos, é a nova moderadora geral da Comunidade Magnificat. Ela foi eleita na assembleia realizada de 2 a 4 de janeiro em Montesilvano, na província de Pescara, região italiana dos Abruços. Também foram escolhidos os outros quatro responsáveis gerais que permanecerão no cargo pelos próximos três anos: Giacomo Lancini, 56 anos, de Maguzzano, na Diocese de Verona, e Angelo Spicuglia, 52 anos, de Siracusa, ambos diáconos permanentes; Federico Luisi, 47 anos, de Marti, na diocese toscana de San Miniato; Agneza Țîmpu, 52 anos, de Bucareste, na Romênia, aliada do Agnus Dei.

Quem trouxe as saudações do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, que reconheceu formalmente a Comunidade como uma associação internacional de fiéis em 8 de dezembro de 2023, foi dom Dario Gervasi, vice-secretário do Dicastério, que falou na reunião realizada imediatamente após a assembleia eletiva. O prelado levou à assembleia as saudações do cardeal Kevin Farrell, prefeito do Dicastério, e desejou que os membros recém-eleitos cumpram seu novo mandato “como uma autêntica missão eclesial”.

O trabalho da Assembleia Geral

A eleição ocorreu depois de um amplo envolvimento da base da Comunidade. “Trabalhamos - explicou Maria Rita Castellani, moderadora em fim de mandato - em uma atmosfera de discussão e comunhão sobre o projeto de regulamento para a vida da Comunidade e sobre algumas modalidades do caminho do discipulado. O dom da escuta é a condição para sermos ‘uno’ na diversidade. Se não formos ‘uno’, nossos programas de evangelização serão inúteis e não teremos credibilidade”.

A nova estação da Comunidade

Após a aprovação ad experimentum do estatuto pelo Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, Castellani falou de um “importante avanço” para a Comunidade. Ela observou que abriu “uma nova estação marcada por uma nova identidade na Igreja”, que agora abre “possibilidades de diálogo com o clero nas dioceses onde a Comunidade está localizada”, mas também é “uma carteira de identidade reconhecida que nos dá maior responsabilidade”.

Gervasi: sede hospital de campanha em meio à batalha

Na reunião geral que se seguiu à assembleia eletiva, inspirada no tema “Que sejam um para que o mundo creia”, estiveram presentes cerca de mil pessoas da Itália, Romênia, Uganda, Turquia e Argentina. Durante a Missa presidida em 5 de janeiro, dom Gervasi convidou a Comunidade Magnificat a sair em missão, usando “a comunhão e a fraternidade como vias mestras da evangelização”. Em um mundo tão “profundamente dividido e temeroso” como o atual, observou o representante vaticano, “muitos têm dificuldade para confiar no futuro”. Portanto, o imperativo da Comunidade é ser um “hospital de campanha no meio da batalha”, “onde se pode reencontrar a beleza de se descobrir como filhos de Deus”.