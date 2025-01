Aberta a Porta Santa de São Paulo fora dos Muros, a quinta e última do Jubileu de 2025

As Portas Santas do Ano Santo encontram-se na Basílica de São Pedro e nas três Basílicas Papais: São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo fora dos muros. A exceção foi a Porta aberta na prisão romana de Rebibbia, por desejo do Papa Francisco.

Vatican News Na manhã deste domingo, 5 de janeiro, foi aberta a quinta e última Porta Santa deste Jubileu da Esperança. Trata-se da Porta Santa da Basílica de São Paulo fora dos Muros. Ouça a reportagem completa A cerimônia foi presida pelo cardeal-arcipreste, James Michael Harvey, que em sua homilia destacou a alegria e a esperança que derivam deste gesto. Alegria porque nasceu o Salvador e esperança porque Cristo é a nossa esperança. "A abertura da Porta Santa marca a passagem salvífica aberta por Cristo com a sua encarnação, morte e ressurreição, chamando todos os membros da Igreja a se reconciliarem com Deus e com o próximo", destacou o cardeal. E de quanta esperança necessitamos hoje, constatou o purpurado, sobretudo neste período pós-pandemia marcado por tragédias, guerras e crises de toda natureza. "O Jubileu de 2025, como todo Ano Santo, pede que nos tornemos peregrinos. Isso comporta sentir-se parte de uma comunidade que vem percorrendo as estradas deste mundo há dois mil anos, proclamando a ressurreição do Senhor Jesus. Por meio dessa experiência, a Igreja convida cada peregrino a embarcar em uma viagem espiritual nos passos da fé e espera sinceramente que isso reacenda a chama da esperança em seus corações." No espírito de verdadeiros peregrinos, acrescentou o card. Harvey, acolhamos com alegria o apelo dirigido pelo Papa Francisco a toda a Igreja para este Jubileu que acaba de começar. Um apelo ao mesmo tempo urgente e exigente para que não apenas nos contentemos em ter esperança, mas também irradiemos esperança, sejamos semeadores de esperança. Este é, concluiu, o mais belo presente que a Igreja pode oferecer a toda a humanidade, especialmente neste momento de sua história. "Que o Espírito Santo, com sua presença perene no caminho da Igreja, acompanhe nossos passos nessa peregrinação de fé, firmes na esperança que não decepciona."