Vaticano oferece creche aos filhos dos funcionários a partir de 2025

Serão 30 vagas destinadas a bebês dos 3 aos 36 meses com horário de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. O serviço educacional e social será disponibilizado em edifício dentro do Vaticano e através de dois idiomas: italiano e inglês.

Andressa Collet - Vatican News

Para atender às necessidades dos funcionários do Vaticano, o Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano vai abrir a creche chamada "Asilo Nido San Francesco e Santa Chiara", um serviço educacional e social para contribuir com as famílias no crescimento e na formação integral das crianças. O novo serviço, o primeiro do gênero dentro dos muros do Vaticano, será disponibilizado a partir de março de 2025, ou seja, durante a primavera na Itália.

Ainda segundo um comunicado de imprensa divulgado nesta quinta-feira (12/12) pelo Governatorado, o local "terá capacidade para acomodar 30 crianças. Será um espaço estruturado, pensado e organizado, no qual as crianças terão a oportunidade de crescer, compartilhar e realizar atividades, graças a uma equipe educacional que ajudará a estimular o conhecimento, as habilidades e a autonomia em todas as etapas do desenvolvimento das crianças".

A instalação, que foi confiada à proteção de São Francisco e Santa Clara, está localizada em um edifício na Via San Luca, dentro do Vaticano. A oferta didática e recreativa-educacional é destinada a bebês dos 3 a 36 meses, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e será oferecida em dois idiomas: italiano e inglês. Outras informações podem ser solicitadas pelo e-mail: infoasilogov@scv.va.