85 anos da redação Ucraniana da Rádio Vaticano. Cardeal Krajewski: “Voz de paz em tempos obscuros”

Felicitações à redação Ucraniana, que continua sendo um canal para a difusão do magistério do Papa, mas também um instrumento de diálogo e consolação para os que vivem em tempos difíceis. A festa no Palácio Pio, sede da Rádio Vaticano, contou com a presença especial do Cardeal da Esmolaria Apostólica, Konrad Krajewski, que anunciou uma missão iminente na Ucrânia: “Pronto para levar a caridade do Santo Padre no Natal”.

Benedetta Capelli – Vatican News

A redação ucraniana da Rádio Vaticano, pequena, mas muito preciosa, celebra 85 anos de vida. É preciosa, sobretudo, porque, nos últimos anos, passou por uma grande provação: transmitir palavras de paz, apesar da dureza da guerra, aos entes queridos, conhecidos, amigos de amigos, que vivem no país; uma provação pessoal também porque ao colher histórias difíceis e dolorosas significa agarra-se à esperança evangélica, para superar a tentação da raiva e da resignação.

Padre Taras Kotsur, que pertence à Ordem de São Basílio Magno ou São Josafá, dirige a redação Ucraniana desde 2007. O sacerdote brasiliano conta com a colaboração, além de alguns colaboradores e religiosos, de Svitlana Dukhovych, que, nestes anos de conflito, sempre tentou transmitir vozes de esperança.

Cardeal Krajewski: início de uma nova missão

Durante a festa do Programa Ucraniano da Rádio Vaticano, o Cardeal esmoler levou terços benzidos pelo Papa aos presentes, aos quais expressou seus sinceros votos pela meta alcançada e recordou: “A Ucrânia ocupa um lugar especial no coração de Francisco”.

Com efeito, o Cardeal esmoler realizou bem 8 missões ao país, levando mais de 250 caminhões com ajudas àquele país em guerra. Agora, ele anunciou sua próxima missão: “Levo comigo um trailer, com aparelhagens cirúrgicas e ultrassom, porque algumas áreas não contam com centros de assistência médica. Trata-se de mais um dom do Santo Padre para os que sofrem. A guerra é uma estupidez, mas todos ganham... Se for verdade, é vergonhoso o fato de que mil soldados perdem a vida todos os dias”.

Voz do martirizado povo ucraniano

Dom Witalij Skomarowski, presidente do Episcopado latino na Ucrânia, também expressou sua solidariedade, definindo a Redação Ucraniana uma encarnação da fé na cultura e na mídia: “Graças ao seu trabalho incansável, o programa Ucraniano leva a Verdade, que é Cristo, ao mundo inteiro. Em tempos de guerra, este setor tornou-se a voz do martirizado povo ucraniano no mundo moderno”.

Dom Skomarowski recordou ainda o trabalho do Padre Mykhailo Vavryk, primeiro chefe do Programa Ucraniano: “Em suas memórias, ele anotou que, até junho de 1940, quando a Itália participou da II Guerra Mundial, conseguiu reimprimir, com mimeógrafo, 11 números de “Notícias de Roma”, com as informações mais importantes em ucraniano, transmitidas pela Rádio Vaticano", notícias depois divulgadas por revistas ucranianas na Europa e no continente americano. E o Bispo concluiu: “Hoje, vocês da redação Ucraniana, transmitem ao mundo a verdade sobre o que está acontecendo na Ucrânia e em todo o mundo. Para muitos fiéis cristãos, vocês se tornaram um grande conforto e consolação, ao transmitir a Palavra Viva aos seus corações!”.