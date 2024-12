Em Santa Maria Maior, a terceira edição do Presépio vivo

O evento será realizado no sábado, 14 de dezembro, na Basílica Papal, em colaboração com a associação Terre di Presepi. Haverá missa com o novo cardeal Makrickas, arcipreste coadjutor, seguida da tradicional bênção das imagens do Menino Jesus.

Profunda espiritualidade e tradição, unidas para evocar a beleza da Natividade: estes são os elementos que caracterizam o “Presépio Vivo de Roma”. Agora em sua terceira edição, o evento será realizado neste sábado, 14 de dezembro, na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em colaboração com a associação “Terre di Presepi”.

Amplo envolvimento

O percurso itinerante da iniciativa, no qual estarão envolvidas paróquias, associações, além de grupos históricos, locais e entusiasmados - informa uma nota da Basílica Liberiana - terá início na Igreja do Perpétuo Socorro, na via Merulana, atravessando depois a Praça de Santa Maria Maior, via do Esquilino, Praça do Esquilino e via Liberiana. A última parada do percurso será na área em frente à Basílica onde se realizará a representação da Natividade.

Saudações ao Papa

O programa do dia será aberto às 12h, com a celebração eucarística presidida pelo cardeal Rolandas Makrickas, arcipreste coadjutor da Basílica, e seguida pela tradicional bênção das imagens do Menino Jesus. À tarde, a partir das 14h, será inaugurado o presépio e no adro do local de culto haverá apresentações de grupos históricos e folclóricos provenientes de diversas regiões da Itália. Por fim, às 15h, terá início a apresentação do presépio vivo, no final da qual os participantes saudarão o Papa Francisco. O evento, conclui a nota, “é um convite a redescobrir a beleza da história da Natividade, uma viagem que nos guia rumo à essência da mensagem de Natal”.