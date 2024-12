Roche: com o Jubileu, relançar a formação para a oração da Igreja

O cardeal prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos anuncia a iminente publicação do Suplemento à Liturgia das Horas e da terceira edição típica do Martirológio Romano. Aprovados pelo Papa Francisco em 12 de dezembro, os dois projetos representam um passo a mais em direção à conclusão da reforma litúrgica desejada pelo Concílio Vaticano II

“Dois projetos muito importantes e há muito esperados": é assim que o cardeal Arthur Roche, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, descreve - em uma entrevista à mídia vaticana - a iminente publicação do Supplementum da Liturgia das Horas e a terceira edição típica do Martyrologium Romanum. “Em 28 de outubro de 2024, foi realizada uma Assembleia Ordinária do Dicastério, que expressou unanimemente seu placet para a publicação de ambos os livros litúrgicos”, sublinha o cardeal. Além disso, tenho o prazer de anunciar que o Santo Padre, na audiência que me foi concedida no último dia 12 de dezembro, deu sua aprovação. Portanto, poderemos iniciar o processo de publicação o mais rápido possível.

Eminência, qual é a importância desses dois projetos?

Em primeiro lugar, gostaria de começar falando sobre o Supplementum da Liturgia das Horas, porque com ele estamos realmente diante de um momento significativo na realização do projeto de reforma desejado pelo Concílio Vaticano II. De fato, esse livro cumpre o que foi definido pela Institutio Generalis de Liturgia Horarum. O processo desse projeto foi particularmente exigente e, ao longo de muitas décadas, envolveu importantes especialistas em liturgia. Agora, finalmente, temos a oportunidade, graças a esse trabalho rico e substancial, de “abrir mais amplamente o tesouro da tradição da Igreja àqueles que celebram o Ofício Divino”, como afirmado nos Princípios e Normas para a Liturgia das Horas.

Quanto ao Martyrologium Romanum, como certamente sabem, é um livro litúrgico que deve ser periodicamente atualizado e enriquecido com os nomes de todos aqueles homens e mulheres que a Igreja indica como modelos de santidade. A última edição é a de 2004: nos últimos 20 anos, não apenas o número de santos e beatos aumentou, mas nosso Dicastério também recebeu indicações e pedidos de esclarecimentos históricos, geográficos e prosopográficos, que foram cuidadosamente estudados.

Enquanto estamos mais familiarizados com o conteúdo do Martirológio e temos um conhecimento prático dele, o senhor poderia nos ilustrar como o Supplementum da Liturgia das Horas está estruturado?

Como eu disse, o Supplementum para o Ofício de leituras da Liturgia das Horas é um projeto muito substancial, pois consiste em três elementos: o Ciclo bienal de leituras bíblicas e patrísticas; o Lectionarium ad libitum e as Orationes super psalmos et cantica.

A publicação atualmente em uso da Editio typica da Liturgia Horarum, reformada de acordo com os decretos do Concílio Vaticano II, contém um “ciclo anual” de leituras bíblicas e patrísticas para o Ofício de Leituras: ele é repetido de forma idêntica todos os anos. Somente algumas Conferências Episcopais e algumas Ordens monásticas solicitaram e receberam aprovação para um “ciclo bienal”. Agora, um “ciclo bienal” de leituras bíblicas e patrísticas feitas por Doutores e Escritores eclesiásticos é proposto à Igreja universal. Não se trata de uma simples integração ao “ciclo anual”, embora retome alguns textos já presentes nele: é autônomo e “original” e é facultativo, no sentido de que se pode optar por seguir um ou outro.

Com relação ao Lectionarium ad libitum, como afirma a Institutio Generalis de Liturgia Horarum nos nºs 161-162: “Além das leituras designadas no Livro da Liturgia das Horas para cada dia, há também um lecionário opcional, no qual é apresentada uma maior abundância de leituras... É facultado a cada pessoa fazer a segunda leitura do Livro da Liturgia das Horas ou do lecionário opcional. As Conferências Episcopais também podem preparar outros textos de acordo com as tradições e a mentalidade de sua região para inclusão no lecionário opcional”. No Lectionarium ad libitum que agora propomos, embora reservando sempre a prioridade aos textos dos santos Padres, há também textos antigos e medievais de santos (particularmente de doutores da Igreja) e de beatos, bem como textos de Autores mais próximos de nós, cuja sã doutrina e vida exemplar são reconhecidas. Esse Lecionário opcional é composto, para cada período litúrgico (Advento, Natal, Quaresma, Páscoa, Tempo Comum), de leituras comentadas das passagens do Evangelho dominical e de seções específicas de acordo com os temas mais adequados e apropriados. Posso dizer, sem receio de contradição, que esse Lectionarium - como seu nome sugere, também opcional - é um autêntico tesouro de textos preciosos que podem enriquecer e promover o crescimento espiritual do povo de Deus.

Por fim, temos as Orationes super psalmos et cantica, uma série de orações opcionais para cada salmo e cântico do Antigo e do Novo Testamento, que se destinam a ajudar aqueles que recitam os Salmos a interpretá-los em um sentido sobretudo cristão. No final do salmo e após uma pausa para silêncio, a oração coleta e conclui os sentimentos daqueles que recitaram o salmo (cf. IGLH nº 112).

Que oportunidades o senhor considera que o lançamento desses dois novos livros litúrgicos pode oferecer à Igreja e ao povo de Deus?

Estamos cientes de que muitas pessoas estão esperando o lançamento desses livros há muito tempo: estou convencido de que a espera paciente será recompensada e, a partir de agora, o Dicastério se colocará à disposição das Conferências Episcopais que desejarem começar a realizar o trabalho de tradução e adaptação que é de sua responsabilidade.

Com relação às oportunidades que esses livros nos oferecem, acredito firmemente que, neste Ano de Graça em particular que é o Jubileu, podemos e devemos aproveitar a oportunidade para redescobrir a riqueza da Liturgia das Horas e relançar a formação para a oração da Igreja. As visitas ad limina dos Bispos provenientes de várias partes do mundo testemunham o fato de que essa forma de oração está passando por uma crise há algum tempo: por que não aproveitar essa oportunidade para nos deixarmos formar pela oração da Igreja que santifica o tempo nos vários momentos do dia? Poderíamos, assim, redescobrir a força e a beleza do que São Paulo VI afirma na Constituição Apostólica Laudis canticum: “...a oração da Igreja é ao mesmo tempo ‘a oração que Cristo com seu Corpo dirige ao Pai’ (SC 84). Por isso, enquanto recitamos o Ofício, devemos reconhecer o eco de nossas vozes nas de Cristo e as de Cristo em nós (cf. Agostinho, Comentário ao Sl 85,1)”. Essa seria certamente uma resposta válida e grata ao compromisso do Papa Francisco de levar até o fim a reforma litúrgica desejada pelo Concílio, que ele indicou repetidamente como irreversível. Também a Carta Apostólica Desiderio desideravi, de maneira convicta e convincente, nos convida a continuar nessa direção.