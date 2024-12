Professor Rodrigo de Andrade da PUC de Curitiba: aprendizagem e serviço

Francisco recebeu no início do mês de novembro, no Vaticano, os participantes do 5º Simpósio Global da Uniservitate “Aprendizado de Serviço e o Pacto Educativo Global”. Nós conversamos com o professor Rodrigo de Andrade da PUC de Curitiba.

Silvonei José – Vatican News

Na conclusão do V Simpósio Global Uniservitate, intitulado “Service-Learning e o Pacto Educativo Global”, o Papa Francisco recebeu no Vaticano uma delegação de participantes a quem recomendou “falar com o coração” a este “mundo líquido” e, acima de tudo, ter cuidado e se defender das “ideologias de plantão”, o “pior inimigo” do caminho da maturidade.

Durante o encontro o Papa Francisco relembrou ainda uma passagem da sua infância para incentivar os presentes a cultivarem “a arte de fazer perguntas”. Em seguida, citou a “virada” no filme “Sociedade dos Poetas Mortos” com os alunos que sobem em suas carteiras para mudar seu ponto de vista: eles são um exemplo de uma educação que transforma vidas e não se reduz à mera “transmissão de conteúdo”

Um grande sábio disse: “cultura da curiosidade”, não é a mesma coisa que a cultura da bisbilhotice, não, nada a ver uma com a outra. Cultura da curiosidade, valorizando a arte de fazer perguntas. É isso que as crianças nos ensinam na idade dos porquês: “Papai, por quê? Mamãe, por quê?”

Entre os presentes estava o professor Rodrigo de Andrade, que visitou a Rádio Vaticano – Vatican News. Conversando com Silvonei José falou sobre os intensos e importantes momentos vividos em Roma, representando a Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em um grande evento que reuniu Universidades Católicas do mundo inteiro. A temática foi a aprendizagem de serviço, uma metodologia, pedagogia, uma proposta, que responde ao Pacto Educativo Global numa perspectiva de aprendizagem mas também de serviço.

Temos um programa, chamado Uniservitate - disse o professor -, que atualmente é conduzido pelo Centro latino-americano de aprendizagem e serviço, juntamente com a UNSA, de Roma. Estávamos aqui, então, - afirmou -, por ocasião desse simpósio, desse programa que reúne as Universidades de todos os continentes. Universidade Católica de todos os continentes que se reuniram em Roma para debater como efetivar o Pacto Educativo Global por meio da aprendizagem e serviço.

Aprendizagem e serviço duas tecnologias que caminham juntas, - continuou - muito juntas especialmente para nós enquanto Universidade Católica. São duas perspectivas que caminham em conjunto com a missão. Enquanto a nossa missão de Universidades Católicas é evangelizar por meio da educação, nada melhor então do que o utilizarmos da aprendizagem, aquilo que é da nossa natureza, enquanto Universidade. Utilizarmos nossos currículos, nossas matrizes curriculares de formação para uma profissão, e ao mesmo tempo formação para a cidadania, para formar para o bem comum, formar para o cuidado para com a casa comum e acima de tudo, formar para o serviço ao outro, abrir-se ao outro. Algo que conversávamos nesses dias, exatamente acerca da última Encíclica do Papa Francisco, "Dilexit nos", na qual o Papa fala sobre o coração. Enquanto Universidades Católicas, nós também somos convidados a transformar-nos a partir do coração, transformarmos também o próprio coração da Universidade. Hoje somos chamados a não só formar a cabeça pensante, mas também formaram o coração e formar as mãos, para o fazer e para o sentir, disse o professor da PUC do Paraná.

Na longa conversa o professor Rodrigo faltou também sobre o Papa Francisco, sobre a identidade das Pontifícias Universidade e Universidades Católicas e seus defasfios, bem como sobre a sua missão de transmitir valores que depois serão absorvidos pela sociedade.

“Aprendizagem no serviço”

O Papa no seu discurso reconheceu o “particular interesse para a Igreja” despertado pelo encontro, que tinha como objetivo promover o “método pedagógico de ‘service-learning’, ou aprendizagem no serviço, cultivando a responsabilidade comunitária dos estudantes por meio de projetos sociais, que fazem parte integrante do seu percurso acadêmico”.

Contra a “diminuição” do saber, o Papa elogia as atividades da “rede Uniservitate, do Centro Latino-Americano de Aprendizagem e Serviço Solidário”, cujo objetivo é justamente promover o aprendizado-serviço no ensino superior católico. Um título, este último, não puramente “honorário”, do qual deriva “o compromisso de cultivar um estilo pedagógico característico e uma didática coerente com os ensinamentos do Evangelho”.

Não se trata de ideologia evangélica. Não. É humanismo, humanismo de acordo com o Evangelho.