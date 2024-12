Professor brasileiro convidado ao Jubileu da Comunicação no Vaticano

O professor Moisés integrará a programação com um painel, em formato de mesa-redonda, e fará parte de um congresso internacional especificamente voltado para os bispos e os diretores nacionais responsáveis pela comunicação.

O Prof. Dr. Moisés Sbardelotto foi convidado para o Jubileu do Mundo da Comunicação do Vaticano, que se realizará em janeiro de 2025 e reunirá comunicadores de diversas partes do mundo para compartilhar experiências e refletir sobre temas importantes no campo da comunicação.

O professor Moisés integrará a programação com um painel, em formato de mesa-redonda, e fará parte de um congresso internacional especificamente voltado para os bispos e os diretores nacionais responsáveis pela comunicação, com a presença de cerca de 200 participantes de mais de 80 países.

A mesa-redonda abordará o tema da mudança do paradigma da comunicação, o surgimento das mídias sociais e dos influenciadores católicos. O debate focará nos desafios e nas vantagens das mídias sociais na comunicação da Igreja, tanto de indivíduos quanto de organizações, a partir de exemplos locais que possam ser úteis para os presidentes das Comissões Episcopais e diretores nacionais na discussão sobre suas estratégias nas mídias sociais.

Como parte da programação, o professor Moisés foi convidado a participar da audiência com o Papa Francisco, que acontecerá em 25 de janeiro.

Além disso, o professor foi convidado a ser membro de um dos três grupos de trabalho, compostos por acadêmicos e pastoralistas, que irão assessorar o Grupo de Estudos 3 sobre a "Missa no ambiente digital". É um dos dez grupos solicitados para aprofundar questões no debate sobre a sinodalidade na Igreja.

O trabalho do grupo é desenvolver sugestões concretas a serem oferecidas ao Papa sobre como realizar de forma eficaz a missão da Igreja no ambiente digital, com foco especial no engajamento de jovens e de públicos diversos.