Nova agência da Posta Vaticana é imaugurada na Praça São Pedro

Inaugurada nesta quinta-feira a nova agência da Posta Vaticana, doada pelos Correios italianos. Já em funcionamento, o escritório destina-se a oferecer aos peregrinos e visitantes produtos postais e filatélicos exclusivos. Estiveram presentes na inauguração o cardeal presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, Vérgez Alzaga, e o diretor dos Correios italianos, Giuseppe Lasco.

Lorena Leonardi - Cidade do Vaticano

Um lugar não só de trabalho ou de serviço, mas onde é verdadeiramente é possível “enviar, receber, encontrar e deixar-se encontrar pelos anúncios de Deus”. Trata-se da nova estação móvel dos Correios do Vaticano, inaugurada na manhã desta quinta-feira, 19 de dezembro, na Praça de São Pedro.

Presentes na inauguração o cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, o diretor geral dos Correios italianos (Poste Italiane), Giuseppe Lasco, a irmã Raffaella Petrini, secretária geral do Governatorato, com o vice-secretário geral Giuseppe Puglisi-Alibrandi, os diretores das direções de Infraestruturas e serviços Salvatore Farina, das Telecomunicações e Sistemas Informáticos Antonino Intersimone com o vice-diretor Luigi Salimbeni, e o orionita padre Felice Bruno, chefe de Escritório do Servizio Poste e filatelia.

A oração de bênção

No interior da nova agência, após a oração da bênção, o presidente do Governatorato aspergiu o local com água benta: logo a seguir foi afixado um crucifixo na parede do lado esquerdo da estrutura. Então, o cardeal Vérgez e o diretor Lasco assinaram o ato de doação por parte dos Correios italianos.

Momento da assinatura do ato de doação

Lugar de serviço à comunicação e à comunhão

O anjo Gabriel, aquele que por excelência “leva anúncios enviado por Deus” chega “também nos lugares mais insignificantes, como Nazaré” e “até às pessoas mais pequenas, como Maria, a pequena de Nazaré”, recordou o cardeal, confiando a a Virgem aqueles que utilizarão a agência, “lugar de serviço de comunicação e comunhão”.

Um escritório sustentável e acessível

Localizado no hemiciclo esquerdo da Praça, a nova agência – já em funcionamento – conta com três guichês de atendimento. Tem um formato poligonal com 16 paredes de vidro e é feita com materiais de baixo impacto ambiental, como madeira e vidro.

Plenamente acessível, por não possuir barreiras arquitetônicas, substitui o anterior escritório instalado no mesmo ponto da praça dentro de um veículo, que entrou ao serviço do Vaticano em 20 de dezembro de 2010 e foi desativado em 5 de dezembro. Preparado para acolher fiéis, peregrinos, cidadãos e visitantes, a nova agência, além dos tradicionais serviços postais, oferece um espaço dedicado à filatelia.