Jubileu 2025: celebrado o rito da "recognitio" na Basílica de São Pedro

Nos dias que precedem o início de um Jubileu, procede-se ao rito da "recognitio" das Portas Santas, cerimônia durante a qual é abatida a parede que fecha a porta do lado de dentro da Basílica e se verifica o conteúdo da caixa metálica que estava guarda dentro da parede, desde o encerramento do Jubileu precedente.

Vatican News

Na noite de segunda-feira, 2 de dezembro, foi realizado o rito da “recognitio” na Basílica de São Pedro. Trata-se da cerimônia em que é verificado, comprovado, como significa o termo latino, que a Porta Santa fechada no último Jubileu está intacta e selada, pronta para ser reaberta para o novo Ano Santo.

A “recognitio” foi introduzida por uma oração do cardeal arcipreste Mauro Gambetti. Os “sampietrini" (trabalhadores da Basílica de São Pedro) abateram a parede que sigila a Porta Santa do lado de dentro da Basílica, extraindo a caixa metálica ali conservada desde o dia do encerramento do último Jubileu, o da Misericórdia, em 20 de novembro de 2016.

Na caixa estão conservados, além da chave que permitirá abrir a Porta Santa na noite de 24 de dezembro, as manilhas, o pergaminho da Rogito (Escritura) que atestou o seu fechamento, quatro tijolos dourados e algumas medalhas, incluindo as dos Pontificados de Francisco, Bento XVI e João Paulo II.

Caixa metálica levada em procissão no interior da Basílica de São Pedro

O cardeal Gambetti conduziu então a procissão, com o canto das ladainhas dos Santos, desde a Porta Santa até ao Altar da Confissão, onde houve uma pausa para um momento de oração.

Os participantes do rito chegaram então à Sala Capitular, onde foi aberta a caixa metálica extraída da Porta Santa. Também estiveram presentes os arcebispos Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, e Diego Ravelli, mestre das celebrações litúrgicas pontifícias, que recebeu os documentos e objetos da “recognitio”, que serão levados ao Papa Francisco.

Na tarde desta terça-feira terá lugar a mesma cerimônia na Porta Santa da Basílica de São João de Latrão. O rito da "recognitio" será realizado no dia 5 de dezembro em São Paulo fora-dos-muros e no dia 6 de dezembro em Santa Maria Maior.