"PodLectio": no Advento, a voz dos franciscanos da Terra Santa

Em dezembro de 2024, o podcast criado pela Custódia da Terra Santa como ponte espiritual entre os Lugares Santos e os fiéis de todo o mundo retorna ao Vatican News. O projeto, idealizado pelo jornalista Nello Del Gatto, oferece meditações diárias sobre o Evangelho diretamente dos lugares onde se realizaram os acontecimentos da vida de Jesus.

VATICAN NEWS

Um instrumento precioso para a evangelização digital, particularmente significativo num período histórico marcado há algum tempo, no Oriente Médio, por guerras e tensões dramáticas. Pelo terceiro ano consecutivo, os franciscanos da Custódia da Terra Santa propõem no tempo do Advento, através de pequenos podcasts, as meditações da manhã, com duração máxima de 8 minutos, gravadas pelos frades que residem nos lugares específicos mencionados nas leituras do dia, oferecendo assim uma perspectiva única e autêntica.

"Recomecemos a rezar com confiança e com todo o entusiasmo do coração, mesmo nos tempos difíceis que vivemos, marcados por guerra, dificuldades econômicas e falta de peregrinos", afirma o pe. Francesco Patton, Custódio da Terra Santa, na meditação do primeiro domingo do Advento.

Uma distribuição "multicanal"

Desde o seu lançamento, o "PodLectio" foi um sucesso crescente, destacando-se como um dos programas religiosos mais seguidos nas plataformas digitais. A força do projeto reside na sua simplicidade e acessibilidade, mantendo ao mesmo tempo um profundo valor espiritual. As meditações, organizadas por frades muitos deles professores de estudos bíblicos, teólogos e historiadores, conseguem tornar a Palavra de Deus compreensível e próxima da vida quotidiana dos fiéis. A distribuição multicanal – através de Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify e Vatican News – tornou possível alcançar um público cada vez mais vasto. Em particular, a colaboração com a Rádio Vaticano-Vatican News, que publica as meditações todas as manhãs às 7h, ampliou o alcance da iniciativa.

Uma missão de paz

Um aspecto particular do projeto é a sua dimensão internacional, que reflete a própria natureza da Custódia da Terra Santa, primeira missão da Ordem Franciscana que acolhe frades de todo o mundo. As gravações mantêm voluntariamente os sons ambientes - desde os sinos até o chamado do muezzin - para transmitir a atmosfera autêntica da Terra Santa. No contexto atual, marcado por conflitos e tensões no Oriente Médio, "PodLectio" assume um significado ainda mais profundo. Os franciscanos, presentes na Terra Santa há oito séculos, continuam a sua missão de paz iniciada por São Francisco com o seu histórico encontro com o Sultão, promovendo o diálogo inter-religioso e o respeito recíproco.

Peregrinos digitais

A iniciativa é um exemplo eficaz de como a tradição espiritual pode encontrar-se com a inovação tecnológica, mantendo intacta a mensagem do Evangelho e tornando-a acessível a um público global. A Custódia da Terra Santa continua assim a sua missão secular de guardiã dos Lugares Santos, adaptando-se aos novos métodos de comunicação e alcançando "peregrinos digitais" de todo o mundo, esperando poder recebê-los novamente fisicamente nos lugares da Redenção.