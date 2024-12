Pessoas carentes e atletas juntos à mesa no Palazzo Migliori

Uma festa muito especial da Imaculada Conceição para os atletas da Atlética Vaticana que, junto com alguns representantes da Maratona de Roma, cozinharam, mas também jantaram, com os hóspedes da estrutura que, a pedido do Papa Francisco, há cinco anos acolhe inúmeras pessoas frágeis e pobres perto da colunata de Bernini. Cardeal Krajewski: “Tentamos ajudar a todos, todos são bem-vindos em nossas instalações”.

Massa com molho pesto, peru assado com feijão verde e, para finalizar, tangerinas e tortas doces. Esse foi o cardápio preparado para comemorar o aniversário de 8 de dezembro pela Atlética Vaticana, juntamente com alguns representantes da Maratona de Roma, com os hóspedes do Palazzo Migliori, e proporcionar-lhes algumas horas de alegria e serenidade. Um lugar com origens nobres, contadas também pelos afrescos que ainda decoram muitos cômodos, mas abandonado por muitos anos, até que o Papa Francisco quis que ele se tornasse um lar caloroso e acolhedor para aqueles que não têm casa e que, muitas vezes na vida, se viram dormindo no frio e expostos aos muitos perigos da rua. O local é administrado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade e pela Comunidade de Sant'Egidio, mas acima de tudo pelo inestimável apoio de muitos voluntários que se revezam nas cozinhas todos os dias para oferecer aos hóspedes não apenas um jantar quente, mas também um sorriso e um abraço sincero.

Um lar acolhedor para onde voltar

“Nesta instalação”, explica o gerente Carlo Santoro, ”queríamos priorizar principalmente os idosos pobres, porque dormir na rua pode ser muito arriscado para eles. Tentamos encontrar uma solução com eles, para tirá-los do desconforto de não ter um lugar para onde voltar. Há muitas histórias, temos uma senhora de quase 90 anos que agora vive aqui permanentemente conosco, outras que podem entrar antes das 19 horas porque têm tratamento médico para fazer. Com outros, conseguimos fazer com que voltassem para suas famílias ou encontrassem soluções de coabitação.”

Ajuda para aqueles que dormem sob a Colunata de Bernini

Mas nem todos concordam em dormir nas estruturas. De fato, ao redor da Colunata de Bernini há muitas pessoas que preferem passar a noite ali. “Muitas delas dormem nas barracas que receberam da Esmolaria Apostólica”, explica o Cardeal Konrad Krajewski, esmoleiro papal. ”Poderia haver soluções para elas também, mas nem todas aceitam, e algumas respondem que preferem ficar ali para ficar mais perto do Papa Francisco. É claro que o verdadeiro motivo não é esse, pois há situações psicológicas que as levam a querer ficar na rua. No entanto, tentamos ajudá-las também e todas são bem-vindas em nossas instalações. No entanto, é necessário fazer esse esforço para convencê-las a ficar conosco”.

O cardeal maratonista também janta

Os atletas também deixaram camisetas como presentes para os convidados. “Nossa presença aqui esta noite”, explicou Giampaolo Mattei, presidente da Atlética Vaticana, ‘pretende ser uma experiência não episódica de fraternidade, ’com‘ e não ’para' as pessoas acolhidas no Palazzo Migliori. Um estilo de solidariedade que relança o projeto de uma comunidade esportiva aberta que, precisamente e especialmente em um dia de festa, não se esquece dos mais pobres, como o Papa Francisco nos lembra com frequência”. E a presença do recém-nomeado Cardeal Jean-Paul Vesco, Metropolita de Argel, tornou essa noite especial. Entre outras coisas, foi seu primeiro ato como cardeal: “Seu serviço começa com os pobres”. E foi o próprio Cardeal Vesco que quis agradecer aos presentes pela recepção afetuosa que recebeu em sua entrada no edifício: “Fiquei muito feliz com esse convite”, disse o cardeal, “porque ele me permitiu compartilhar com todos vocês o presente de minha nova nomeação, e senti tanto amor ao meu redor”.

