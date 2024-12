Nomeados membros do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo

O encontro do Papa com membros do Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo, em 26 de junho de 2024. (Foto de arquivo) (Vatican Media)

A Secretaria Geral é competente na preparação e realização das Assembleias Sinodais, bem como em outros assuntos que o Romano Pontífice lhe queira submeter para o bem da Igreja universal.

O Santo Padre nomeou como membros do XVI Conselho Ordinário da Secretaria Geral do Sínodo o cardeal Jean-Claude Hollerich, S.I., arcebispo de Luxemburgo; o cardeal Roberto Repole, arcebispo de Turim; a irmã Simona Brambilla, M.C., secretária do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica; a Dra María Lía Zervino, membro do Dicastério para os Bispos.

A Secretaria Geral do Sínodo dos Bispos - composta pelo secretário geral, que a preside, pelo subsecretário, que auxilia o secretário geral em todas as suas funções, e por alguns especiais Conselhos de Bispos - trata principalmente das obrigações relativas à Assembleia Sinodal celebrada e aquela a ser celebrada.

Na fase que antecede a Assembleia ela contribui para identificar dos temas a serem tratados na Assembleia Sinodal entre aqueles propostos pelo Episcopado, à sua exata determinação em relação às necessidades do Povo de Deus, ao início do processo consultivo e à elaboração dos documentos preparatórios elaborados com base nos resultados da consulta.

Na fase que se segue à Assembleia, por outro lado, ela promove, juntamente com o Dicastério competente da Cúria Romana, a implementação das orientações sinodais aprovadas pelo Romano Pontífice.