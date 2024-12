Papa cria 21 novos cardeais em Consistório, como o brasileiro Jaime Spengler

Dom Jaime Spengler, presidente da CNBB e do Celam, está em Roma desde quarta-feira (04/12) e cumpriu intensa agenda até o final da tarde deste sábado (07/12) quando participou do Consistório Ordinário Público e foi criado cardeal pelo Papa Francisco.

Andressa Collet - Vatican News

Dom Jaime Spengler, franciscano brasileiro de 64 anos, foi criado cardeal pelo Papa Francisco neste sábado (07/12), na Basílica de São Pedro, durante o Consistório Ordinário Público. O arcebispo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e do Celam (Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho), além de ser membro dos dicastérios para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos e do Instituto de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica da Santa Sé, no Vaticano.

O rito de criação dos novos cardeais

A celebração começou com o canto Tu es Petrus e as palavras de agradecimento a Francisco pronunciadas pelo primeiro cardeal da lista, Angelo Acerbi, ex-núncio apostólico. Em seguida, o Papa pronunciou a fórmula para a criação dos novos purpurados, que juraram fidelidade e obediência ao Pontífice e a seus sucessores "até o derramamento de sangue". Um a um eles se aproximaram da sede do Papa para receber os símbolos do cardinalato de joelhos: solidéu vermelho, barrete, anel e a atribuição a um Título ou Diaconia. Após, todos receberam o abraço de paz de Francisco.

Dom Jaime Spengler, por exemplo, recebeu o título da igreja de "S. Gregorio Magno alla Magliana Nuova", que está localizada no bairro Portuense, em Roma, com sede paroquial desde 14 de dezembro de 1963. A partir de 26 de agosto de 2023 o título estava vacante. O título cardinalício, diferentemente do cargo eclesiástico específico a que um cardeal pode ser chamado, é vitalício e simboliza a participação do cardeal no clero romano e a unidade do Colégio de Cardeais como um instrumento de apoio à atividade pastoral do Bispo de Roma: o Papa. É uma “pertença que exprime a unidade da Igreja e o vínculo de todas as Igrejas com a Igreja de Roma”, como já havia escrito o próprio Papa Francisco em carta divulgada em 12 de outubro dirigida a todos os novos cardeais deste 7 de dezembro.

A primeira missa de dom Jaime como cardeal em Porto Alegre será em 17 de dezembro, às 10h, na Catedral Metropolitana (foto Reuters)