A esperança, tema da VII edição da mostra “100 Presépios no Vaticano”

Cento e vinte e cinco obras de países da Europa e de todo o mundo estarão expostas sob a Colunata da Praça de São Pedro. A inauguração será em 8 de dezembro, na presença do arcebispo Fisichella, alguns membros do Dicastério para a Evangelização e um representante do Município de Roma Capital. A exposição, um dos palcos da exposição "Jubileu é cultura", estará aberta à visitação gratuita até 6 de janeiro de 2025

Vatican News

A Exposição Internacional “100 Presépios no Vaticano” retorna este ano à Praça São Pedro, a poucos dias da abertura do Jubileu 2025. A mostra reúne obras criadas por artistas de todo o mundo, que manifestaram a sua criatividade ao representarem as cenas do nascimento de Jesus em Belém. Muitas das obras presentes inspiram-se no tema “A esperança não engana”, título da Bula de Proclamação do Ano Santo. A exposição é uma das etapas da Mostra Jubileu é Cultura.

A inauguração na Colunata de Bernini

A inauguração da exposição, aberta a todos, terá lugar no domingo, 8 de dezembro, às 16h, na Colunata de Bernini, na Praça de São Pedro. Este cenário único insere os numerosos presépios, verdadeiras obras de arte, em um contexto que convida ainda mais o visitante a maravilhar-se com a tradicional cena da Natividade de Jesus e a preparar o coração para o iminente início do Jubileu, na noite de 24 de dezembro de 2024.

A exposição será inaugurada pelo arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização e responsável pela organização do Jubileu, juntamente com alguns membros do Dicastério e um representante do Município de Roma Capitale, com cuja colaboração a exposição foi realizada. A cerimônia contará ainda com a animação do Coral da Escola francesa Chateaubriand de Roma e da banda musical do Corpo da Gendarmaria do Estado da Cidade do Vaticano, que acompanhará o evento com algumas canções oficiais.

125 presépios da Europa e do mundo

Este ano serão exibidos 125 presépios, provenientes de vários países europeus, como França, São Marino, Croácia, Polônia, Alemanha, Hungria, República Checa, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, e de todo o mundo, como os Estados Unidos Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Brasil, Mali, Japão, Filipinas, Taiwan, Paraguai. Muitas destas nações estão representadas pelas respectivas embaixadas junto à Santa Sé, que se encarregaram de promover o evento nos seus países. Entre estas estão as Embaixadas da França, São Marino, Croácia, Polônia, Hungria, Eslováquia, Eslovénia, Taiwan e Paraguai.

Os presépios sintetizam a inspiração e imaginação dos artistas que os criaram com materiais muito diversos, como papel japonês, seda, resina, poliestireno, lã, fibra de coco e banana, vidro. Entre os artefatos, vindos de todo o mundo, está o “Barco Jubileu”, presépio produzido pelos artistas da Associação “Città dei Presepi” de Florença, que retoma o simbolismo do logotipo do Jubileu. Depois, a Natividade da Catedral de Santa Maria de Osaka, presente na Mostra por ocasião da colaboração pela presença do Pavilhão da Santa Sé na Expo Osaka 2025, representada com materiais típicos do país japonês, como papel japonês, quimonos de seda e tatames.

Destaca-se ainda o presépio do Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, feito com materiais naturais, incluindo fibra de coco e banana. Também estará exposta uma Natividade, em estilo napolitano, feita de madeira e casca de árvore pela seção de Caserta da União Italiana de Cegos.

Aberto até 6 de janeiro de 2025

A Mostra permanecerá aberta à visitação das 16h de domingo, 8 de dezembro de 2024, até às 19h30 de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. A entrada durante todo o período da exposição será gratuita e sem necessidade de fazer reserva.

A exposição estará aberta todos os dias, das 10h00 às 19h30, exceto nos dias 24 e 31 de dezembro, quando o horário de encerramento será antecipado para as 17h00. A última entrada permitida é até 15 minutos antes da hora de encerramento.

Os voluntários do Dicastério para a Evangelização estarão presentes durante todo o evento para oferecer um serviço de boas-vindas.