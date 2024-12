Na Ucrânia ferida pela guerra, Krajewski celebra a Missa de Natal

O esmoleiro pontifício, juntamente com o núncio apostólico, leva a proximidade do Papa às aldeias mais afetadas pelo conflito e celebrará a Missa. Ontem (23/12), visitaram Fastiv, a 80 quilômetros a sudoeste de Kyiv, para inaugurar um refeitório para os pobres. “Estes – conta o cardeal – são os milagres de hoje”.

Benedetta Capelli, padre Paweł Rytel-Andrianik, Tomasz Zielenkiewicz – Cidade do Vaticano

Ouça e compartilhe

“É preciso estar com essas pessoas; no nosso lugar, Jesus teria feito o mesmo.” Com tom calmo, o cardeal Konrad Krajewski relata ao Vatican News os desdobramentos de sua nova missão na Ucrânia, organizada para entregar, como presente do Papa, uma unidade móvel de saúde a Lviv e seis aparelhos de ultrassom destinados a hospitais bombardeados. O cardeal tem consciência do perigo dessa iniciativa em uma terra que já vive em guerra há alguns anos, assim como o Papa Francisco, que se mantém constantemente informado. “Na outra noite, quando voltei a Kyiv – disse o esmoleiro pontifício – o Santo Padre me ligou. Ele queria saber como está acontecendo esta missão, que, como se sabe, é um pouco perigosa.” Após uma longa viagem, hoje o cardeal Krajewski e o núncio apostólico na Ucrânia, dom Visvaldas Kulbokas, chegarão a uma zona de guerra “onde as pessoas sofrem”. Ali, junto a “este pequeno rebanho que permaneceu”, celebrarão a Missa de Natal.

Juntos para partir o pão

Nas fotos enviadas pelo cardeal Konrad Krajewski, destacam-se as cores das roupas tradicionais que muitas crianças usaram ontem em Fastiv, uma cidade de 60 mil habitantes, 80 quilômetros a sudoeste de Kyiv, para apresentar um espetáculo natalino, “feito com o coração”, que haviam preparado. Entre elas, relata o cardeal, estavam muitas crianças da escola de música que ficaram órfãs devido à guerra. Para elas, foram entregues ursinhos de pelúcia. Pouco antes, Krajewski visitou uma estrutura chamada “casa social”, onde vivem muitos idosos, e visitou os doentes, partindo o pão branco, “um costume para desejar feliz Natal”. Em Fastiv, está ativo o Centro São Martinho de Porres, administrado pelos padres dominicanos. “É aqui que muitos refugiados encontraram abrigo, é aqui que chegam muitos voluntários trazendo alimentos, partindo de Kherson em direção a outras cidades. Os religiosos cuidam da população que permaneceu nestas áreas.” O centro funciona há 19 anos, oferecendo abrigo a crianças doentes de famílias destruídas, idosos, mães solteiras e pessoas em situação de rua.

O esmoleiro com as crianças de Fastiv

Que este seja o último Natal de guerra

Ao final do dia, foi inaugurado um refeitório para os pobres, inexistente desde 2009, quando os dominicanos abriram uma cozinha social. “Este é um lugar de particular importância para os pobres e refugiados. A aposentadoria – explica o cardeal – é de cerca de cem dólares; essas pessoas realmente não podem se dar ao luxo de nada. Por isso, os dominicanos, junto com voluntários, grande parte deles vindos da Polônia, criaram este refeitório.” “O Papa me enviou para percorrer 3 mil quilômetros e compartilhar com vocês a alegria de que Deus nasceu. Esperamos que este seja o último Natal de guerra. A fé e a oração podem mover montanhas. Portanto, se confiarmos em Deus, esta guerra absurda terminará.”

As crianças de Fastiv com seus ursinhos de pelúcia

Os milagres de hoje

“Nesses momentos, lembro-me sempre – diz o esmoleiro – do Evangelho (Mt 14,13-21), quando os discípulos, assustados, foram a Jesus e disseram que havia cinco mil pessoas famintas que não tinham o que comer e apenas alguns pães e dois peixes. Jesus disse: ‘Dai-lhes vós mesmos de comer.’ Esse ‘vós’ significa nós. Nós como Igreja, nós como cristãos, nós como pessoas do Evangelho. E é isso que está acontecendo em Fastiv.” O esmoleiro destacou que há grande generosidade, que todos os dias alguém traz pão, arroz, macarrão, carne: “Até agora, nada tem faltado.” “Estes – conclui – são os milagres de hoje.”

A bênção do refeitório