Ministro italiano Tajani: conferência de paz para a Ucrânia, também com a Rússia

Andrea Tornielli e Francesca Sabatinelli – Vatican News

Uma conferência de paz para a Ucrânia com a participação da Rússia, China, Índia e Brasil: essa é a meta na qual o Ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, está trabalhando. O ministro Tajani espera que as minorias religiosas na Síria sejam protegidas e salvaguardadas, começando pela cristã, assim como que a Europa não perca sua identidade e voltou a falar sobre a integração dos migrantes e o reconhecimento da cidadania italiana após a um percurso escolar.

Com o fim da presidência italiana do G7, 2024 foi um ano difícil, marcado pela violência e pela guerra na Ucrânia, mas também no Oriente Médio e em muitas outras partes do mundo. Que balanço o senhor pode fazer?

Infelizmente, um triste balanço, pois temos duas guerras em nossas fronteiras. No leste, temos a guerra na Ucrânia e, depois, no Mediterrâneo, temos a guerra no Oriente Médio, também outras guerras, como a guerra entre Gaza e o Líbano e, depois, a revolução na Síria, que também resultou em mortes no país. Temos que garantir que 2025 seja um ano que traga mais boas notícias. Espero que possamos chegar a um cessar-fogo, e estou otimista a esse respeito, em relação a Israel e Hamas e Rússia e Ucrânia. Precisamos trabalhar nessa direção, assim como foi alcançado um resultado positivo no Líbano, esperemos que - trabalhando arduamente por meio de canais diplomáticos também por meio de uma ação conjunta dos Estados Unidos e da Europa - possamos convencer Putin, por um lado, e Zelensky, por outro, sabendo muito bem que a responsabilidade pelo que aconteceu é da Federação Russa e que a Ucrânia é a vítima. No entanto, acredito que chegou a hora de construir uma paz justa.

Falando da Síria: a queda de Assad foi descrita, também pelo senhor, como uma virada histórica. Espera-se que a transição continue pacificamente no futuro. Quais são as notícias sobre a situação?

Os primeiros sinais são positivos, embora seja verdade que a liderança da Síria hoje esteja nas mãos de ex-combatentes do Estado Islâmico. Os requisitos da Itália são muito claros: reconhecimento e proteção das minorias religiosas, a começar pelas minorias cristãs. Trabalhamos para isso, é fundamental. O outro objetivo é a unidade do Estado: devemos evitar a fragmentação da Síria, e então pedimos para facilitar o retorno voluntário dos refugiados da Turquia, Jordânia e Líbano. Trata-se de sírios que fugiram da guerra civil e esperamos que aqueles que retornarem sejam bem recebidos, que não haja perseguições. Estamos atentos, estamos presentes, discutimos com nossos aliados, com o G7, com a União Europeia, com a Turquia, que, por sua vez, pediu à Itália que continuasse a ter uma presença diplomática e mantivesse nossa embaixada em Damasco aberta. A Turquia está agindo um pouco como garante da estabilidade. Pedimos, tanto a primeira-ministra Meloni ao presidente Erdogan quanto eu ao ministro das Relações Exteriores da Turquia, uma garantia para as minorias, especialmente as minorias cristãs.

O senhor disse várias vezes que a Itália está ao lado da Ucrânia, que é um país invadido. Em sua opinião, qual poderia ser a base para uma paz justa? A Europa poderia fazer mais? Porque parece que a única voz é a das armas, do rearmamento, e não o esforço diplomático de negociação...

Estamos trabalhando para organizar uma conferência de paz semelhante à que ocorreu na Suíça em junho, com a presença da Rússia, China, Índia e Brasil, para que se possa estabelecer uma trégua ou cessar-fogo. Não podemos trabalhar de forma razoável sem os Estados Unidos, o Ocidente não pode se dividir e, de qualquer forma, devemos continuar a trabalhar em harmonia com os americanos, que são os únicos capazes de garantir a segurança da Ucrânia, com uma força econômica e militar que a Europa não possui. Sem os EUA, não se pode vencer, portanto, acredito que também devemos trabalhar com o novo governo estadunidense para abrir uma nova temporada, que é a de um cessar-fogo, sem que isso signifique a derrota da Ucrânia. Centenas de milhares de mortos é algo que fere a consciência de todos, portanto, a paz deve ser uma prioridade, trabalhando juntos. A Europa não pode deixar de ser o principal aliado dos Estados Unidos nesta fase, protegendo a Ucrânia, que é candidata a membro da União Europeia. Nós, italianos, sempre dissemos muito claramente, mesmo quando fornecemos equipamentos militares para a Ucrânia, que estamos defendendo a independência da Ucrânia e que não estamos em guerra com a Rússia. Dissemos que as armas italianas não podem ser usadas em território russo porque não queremos que elas sejam usadas para uma ofensiva, mas apenas para defesa, para proteger a população civil ucraniana. A Ucrânia sabe muito bem que nossas armas não podem ser usadas em território russo, porque não estamos em guerra com a Rússia. Nossa posição é muito clara desde o início: defender os direitos da Ucrânia, mas tentar construir uma paz que seja uma paz justa, uma paz que garanta a independência e a liberdade da Ucrânia.

Ministro, além da crise ucraniana, considerando o atual cenário europeu e, portanto, também os sinais de crise que surgem de vários países, o que mais o preocupa?

É preocupante a situação econômica da Alemanha e da França. A situação econômica da Itália é melhor do que a desses dois países, mas temos que evitar que a crise automobilística alemã, ou seja, a indústria alemã, e a crise orçamentária francesa afetem o mercado único, a Itália e outros países, porque isso pode ser perigoso para a economia. Felizmente, o Banco Central Europeu decidiu, mesmo que um pouco tarde na minha opinião, reduzir o custo do dinheiro e, assim, ajudar as empresas a investir, as famílias a obter empréstimos e, portanto, também os pequenos empresários a fazer escolhas mais corajosas. Também precisamos que a Europa não perca sua alma, sua identidade e seus valores. Lembro-me da batalha contra a pena de morte, felizmente alguns resultados foram alcançados, o número de países que nos seguem na moratória da pena capital está crescendo constantemente, então acho que essa é uma escolha muito importante, que dá esperança, ninguém pode se arrogar o direito de tirar a vida de outra pessoa.

Falando dos valores da Europa: dia 24 de dezembro inicia o Jubileu com o rito de abertura da Porta Santa. Uma porta que se abre. O Papa, na sua recente viagem à Córsega, voltou a expressar sua preocupação com o fato de o Mediterrâneo ter se transformado em um cemitério, em vez de ser uma encruzilhada de encontros de diálogo. Como enfrentar o fenômeno das migrações, sempre salvaguardando a dignidade humana, além dos slogans fáceis?

O problema da imigração não pode ser reduzido a um problema de ordem pública, mas deve ser enfrentado e resolvido com uma estratégia de médio, curto e longo prazo. As causas da imigração devem ser erradicadas: doenças, pobreza, mudanças climáticas, terrorismo, guerras. A maior parte da imigração vem da África ou passa por lá. Precisamos ter uma estratégia, o Plano Mattei para a África aprovado pelo governo italiano vai nesta direção, ou seja, promover o crescimento do continente africano, que é um continente rico, porque é rico em matérias-primas, mas onde há povos pobres. Depois, há a importante luta contra as mudanças climáticas, há doenças, e estamos trabalhando arduamente para apoiar o projeto Gavi, liderado pelo ex-presidente da Comissão Europeia José Barroso, que levanta fundos para permitir também a produção na África de vacinas para garantir uma vida mais longa para as crianças. Depois, temos de combater os traficantes de seres humanos, que são os mesmos que traficam drogas e armas. Por outro lado, a imigração legal deve ser favorecida. Em termos de portas abertas, e falando não em nome do governo, mas como secretário do partido Forza Italia, acredito que a integração deve terminar com a concessão da cidadania italiana àqueles que frequentaram a escola, ou seja, dez anos de escolaridade devem ser uma indenidade para solicitar a cidadania italiana aos 16 anos e obtê-la aos 17, 17 anos e meio. Uma maneira até melhor do que a lei atual, que concede a cidadania aos 18 anos sem requisitos. Talvez seja melhor frequentar a escola, é melhor dar vida ao que chamo de ius Italie, porque depois de dez anos de escola sabe-se história, geografia, italiano e, portanto, tem todo o direito de se tornar um cidadão italiano, se acreditar na Itália, em sua história, nos valores que ela representa, mesmo que seus pais tenham nascido na Ucrânia ou na Costa do Marfim.

O senhor expressou a preocupação do governo italiano com a situação das minorias, especialmente com o destino dos cristãos. De acordo com os últimos relatórios, 360 milhões de pessoas sofrem discriminação e perseguição por vários motivos. O governo italiano tem um enviado especial para a promoção da liberdade religiosa, com especial atenção às comunidades cristãs no mundo. Por que essa deterioração?

O cristão é a encarnação da liberdade, mas para alguns regimes não basta que ele seja um bom cidadão, ele deve ser alguém que se curve à ditadura e faça o que as sociedades que não querem a presença de Deus mandam. Depois, há realidades em que há intolerância religiosa, e aí se deve lutar pela reciprocidade. Mas há países muçulmanos - estou pensando, por exemplo, no Bahrein, mas também nos Emirados - onde a liberdade religiosa é reconhecida. Como vice-presidente do Parlamento Europeu, fui responsável pelo diálogo inter-religioso, que está previsto no artigo 17 do Tratado da UE. Trabalhei muito para que houvesse esse entendimento, esse diálogo entre todos os crentes. O governo italiano está acompanhando esse problema de perto, e optei por nomear um enviado, Davide Dionisi, que está trabalhando arduamente justamente para tentar garantir que sempre haja um maior respeito por aqueles que professam a fé cristã no mundo, porque a coexistência entre as religiões é fundamental para a construção da paz.