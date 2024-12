Mensagem pela paz, a “contracultura” do perdão para sanar a dívida global

Apresentado na Sala de Imprensa do Vaticano o documento do Papa Francisco intitulado “Perdoa-nos as nossas ofensas: concede-nos a tua paz”.

Edoardo Giribaldi – Vatican News

“Dívida” é uma palavra intimamente ligada à ideia cristã de ‘pecado’, tanto que se sobrepõe ao comparar as diferentes variações linguísticas do Pai Nosso. É um termo que o Papa Francisco faz seu em sua mensagem para o 58º Dia Mundial da Paz - a ser celebrado em 1º de janeiro de 2025 -, escolhendo o tema “Perdoa-nos as nossas ofensas: concede-nos a tua paz”. O documento foi apresentado na manhã desta quinta-feira, na Sala de Imprensa da Santa Sé - introduzido pela vice-diretora Cristiane Murray - pelo cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral (DSSui), por Krisanne Vaillancourt Murphy, diretora executiva da Catholic Mobilizing Network, uma organização americana que trabalha para propor soluções de justiça alternativas à pena de morte, e pelo engenheiro Vito Alfieri Fontana, que tem um passado como fabricante de minas antipessoais. Hoje, ele as desarma.

O perdão na esteira da misericórdia de Deus

O cardeal Czerny enfatizou o apelo do Papa para o “perdão” da dívida internacional e o “reconhecimento” da dívida ecológica, no rastro da “misericórdia com que Deus constantemente perdoa nossos pecados e dívidas”. Em seguida, o cardeal jesuíta inseriu a mensagem na estrutura do Jubileu: em meio às inúmeras injustiças e males que aterrorizam o mundo, “é bom ter presente a salvação de Cristo”, cuja alegria é representada precisamente por esse “grito jubilar” que transcende os séculos. Czerny continuou enfatizando a necessidade constante de conversão, um caminho que “inspira, transforma, orienta e energiza” todo cristão. Ela mostra a “justiça libertadora de Deus em nosso mundo”, dando ouvidos ao “grito dos pobres e da Terra”.

A campanha da Caritas Internationalis

Desarmamento, é o terceiro termo sobre o qual o prefeito de Dssui refletiu. O desarmamento é um fenômeno que tem como objetivo a transformação do mundo, não só material, mas também do coração, para olhar a realidade colocando o futuro nas mãos de Deus. Então, não representará mais uma “ameaça” e cada cristão poderá “sorrir” para seu irmão, reconhecendo nele a presença daquele “que sorri primeiro para nós”. Um estímulo que, na mensagem, o Pontífice acompanha com três medidas a serem aplicadas concretamente: a abolição da pena de morte em todos os países, a criação de um fundo para combater a fome global e o já mencionado perdão da dívida externa e ecológica. Nesse sentido, o cardeal lembrou o lançamento de uma campanha global da Caritas Internationalis para despertar as consciências em vista das necessárias “mudanças sistemáticas” da comunidade global.

28.000 pessoas atualmente no corredor da morte

Após a projeção de um vídeo feito pela Dssui, no qual os apelos de Francisco eram lidos tendo como pano de fundo cenas de solidariedade e fraternidade em várias partes do mundo, Krisanne Vaillancourt Murphy tomou a palavra. “A pena capital é um pecado estrutural, que existe em pelo menos 55 países”, foi a primeira foto apresentada pela diretora executiva da Catholic Mobilizing Network. A segunda mostra a terrível contagem de 28.000 pessoas atualmente no “corredor da morte”. Uma cifra que deve ser interpretada de forma negativa, pois não inclui países que não fornecem estatísticas oficiais sobre o assunto. Vaillancourt Murphy enfatizou os efeitos posteriores que a perspectiva de execuções deixa nos condenados, com a consequente “desumanização” ditada pelo isolamento no corredor da morte, a discriminação racial que ainda é perpetrada e até mesmo as execuções “injustas” de inocentes.

Os pais de Sharon, lutando para impedir a sentença de morte de seu assassino

Em suma, uma medida que, para usar as palavras do Papa Francisco, “além de comprometer a inviolabilidade da vida, aniquila toda esperança humana de perdão e renovação”. O diretor contou a história de dois pais que, tendo perdido sua filha Sharon em 1998, apesar do “sofrimento inimaginável” que experimentaram, “escolheram responder de uma forma restauradora”, gastando-se para poupar da pena capital o homem que havia tirado sua vida. “Medidas corajosas”, tomadas pelos pais para que o assassino não percorresse a famosa ‘milha verde’, quebrando a corrente que alimenta uma ‘estrutura social baseada no pecado’. Por outro lado, o perdão tornou-se uma “expressão tangível da justiça restaurativa” que eles desejam.

“Justiça restaurativa” para “superar a vingança”

Uma viagem “longa”, a da reconciliação. “Contra-cultural”, a definiu Vaillancourt Murphy. Ela não pode deixar de ser alimentada pela esperança - a palavra-chave do próximo Jubileu - na “graça” de um homem condenado. Uma esperança que se choca com um “mundo que joga fora a vida”, mas que permanece “firme apesar das perdas terríveis” e “persistente quando tudo parece perdido”. “Justiça restaurativa”, é o conceito relançado pelo diretor executivo da Catholic Mobilizing Network, capaz de ‘superar a vingança’ e componente essencial na ‘construção de uma cultura de vida que sustente nosso caminho de paz’.

Da produção à remoção de minas terrestres

O terceiro palestrante foi Vito Alfieri Fontana. Com um passado como “fabricante de armas”, ele era um homem que via os conflitos como entidades “arraigadas na alma humana” e que respondia às mensagens de solidariedade “com um encolher de ombros, se não com alguns comentários irônicos”. Um setor em que os fabricantes de armamentos se esforçam para garantir produtos que façam seu trabalho de forma “rápida e eficaz”. Uma ilusão, segundo Alfieri Fontana. O importante é que o vendedor e o comprador façam um bom negócio, porque as guerras, por outro lado, afundam rapidamente na lama das trincheiras”, prolongando-se por anos. O truque está todo aí”, disse o engenheiro: o objetivo é prolongar ‘os suprimentos indefinidamente e multiplicar os preços’. À custa disso estão os civis, entrincheirados, prisioneiros da “condição mais feia que um ser humano pode experimentar”, sentindo “medo, medo, medo. E depois a morte”.

O 1% do mundo que produz, controla e distribui armas

Alfieri Fontana contou então sua própria conversão, incentivado por não saber como responder aos filhos, que perguntavam ao pai “o que você faz e por que faz”. Uma mudança de rumo desencadeada pelo convite de padre Tonino Bello, que “pedia para pensar, se não mudar” de vida. Mudei minha vida”, disse Alfieri Fontana, saindo da ‘bolha privilegiada’ de 1% da população mundial que ‘produz, controla e distribui armas’, impactando os 99% restantes ‘que não querem a guerra e têm medo dela’.

“Por que você não faz nada para evitar a guerra?”

Seu trabalho de remoção de minas terrestres concentrou-se nos Bálcãs e continuou por quinze anos após o fim dos conflitos na década de 1990. “Poucas vezes nos agradeceram”, observou o engenheiro. “Pelo quê? Aqueles que são tocados pela guerra não acham que recebem ajuda, mesmo que seja fraterna, mas exigem uma compensação pela dor desnecessária pela qual foram esmagados”. No máximo, havia perguntas, uma em particular: 'Mas vocês que vivem em paz, por que não fazem nada para evitar a guerra? Quando a limpeza terminava, as pessoas voltavam imediatamente ao trabalho. Em Kosovo, por exemplo, eram necessárias vigas de madeira, tijolos e telhas para reconstruir as casas.

Minas em residências, poços e centros de distribuição

O engenheiro falou sobre a crueldade dos campos minados. Eles têm pouco efeito do ponto de vista militar, mas representam “uma vingança futura para aqueles que tentam voltar para suas casas”. Porque os dispositivos são colocados em locais estratégicos, como poços de água ou centros de distribuição de eletricidade. “Que dívida essas populações podem ter conosco?”, questionou Alfieri Fontana. “Devemos pensar como o Papa e sentir que somos nós que estamos em dívida.”

As dificuldades da anistia de uma dívida em mãos privadas

Após a conclusão do terceiro discurso, foi deixado espaço para perguntas dos jornalistas presentes. Perguntado sobre as diferenças entre o pedido de perdão da dívida feito por ocasião deste Jubileu e o pedido análogo que remonta ao Ano Santo de 2000, o cardeal Czerny observou o crescimento dos números em questão, sobre os quais pesa a nova forma de dívida, a dívida ecológica, com um valor que ainda não foi definido com precisão. Quanto à dívida internacional, é preciso considerar também que atualmente ela está principalmente nas mãos de entidades privadas, e não de nações, o que torna todo o processo “mais complicado”.

200 desminadores podem morrer na Ucrânia

Alfieri Fontana, por sua vez, forneceu mais dados sobre a remoção de minas. Um processo que leva décadas e para o qual, falando da Ucrânia e observando os dados de operações anteriores, já se pode esperar a morte de pelo menos 200 desminadores. “Uma loucura”, comentou com amargura.