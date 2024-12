Luz e água, beleza e vida: o compromisso da Acea com o Jubileu

As iniciativas da holding para o próximo Ano Santo foram apresentadas esta segunda-feira: uma nova iluminação das estátuas na colunata com uma intervenção de “light architecture” e a instalação de 14 novas Casas de água, que fornecerão água potável aos peregrinos e turistas perto das Basílicas papais e ao longo dos percursos do Jubileu

Maria Milvia Morciano

Uma nova iluminação para as estátuas na colunata da Praça São Pedro e a instalação de 14 novas Casas de água, que saciarão gratuitamente os peregrinos e turistas: essas são as duas iniciativas da Acea (empresa pública italiana) em vista do Jubileu apresentadas esta segunda-feira, 16 de dezembro, durante uma coletiva de imprensa em Roma, no Salão São Pio X. A empresa que administra os setores de água, meio ambiente e energia está mais uma vez renovando seu compromisso e participação, como fez nos Anos Santos anteriores. Uma longa história, desde quando ainda se chamava Aem e era a empresa municipal de eletricidade, em 1925, sob o Papa Pio XI, até o último Ano Santo, o da Misericórdia, em 2015.

Dom Rino Fisichella, Barbara Marinali e Fabrizio Palermo (Vatican Media)

Arte da luz na colunata de São Pedro

Entre os discursos na apresentação das iniciativas, destaca-se o do arcebispo Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Nova Evangelização e responsável pelo Jubileu 2025. O projeto na Praça São Pedro, explicou ele, diz respeito à iluminação do “concílio dos santos”, ou seja, o percurso das 140 estátuas posicionadas na colunata da Praça, que serão realçadas e poderão ser vistas mesmo quando escurecer à noite. Mas essa não é apenas uma operação estética, pois cada estátua tem uma sequência precisa que deve ser destacada. É a materialização de um verdadeiro diálogo espiritual. O trabalho foi realizado pela Areti, a empresa do Grupo que gerencia a iluminação pública e artística no Município de Roma, substituindo as lâmpadas antigas por pares de projetores de baixo consumo e baixo impacto ambiental: um iluminará cada estátua e o outro criará efeitos de sombra. A empresa é a mesma que cuidou da transformação para led e da potencialização da iluminação pública da Praça São Pedro, da Rua della Conciliação e dos lustres da colunata de Bernini.

Água para os peregrinos

Além da iluminação, as intervenções dizem respeito a um elemento essencial, a água. “A Acea está se preparando para acolher saciando a sede de milhares de peregrinos que chegarão em breve”, diz a presidente da Acea, Barbara Marinali. “Outras 14 Casas de água serão instaladas - ressalta -, duas no território do Estado do Vaticano e 12 em Roma, localizadas ao longo dos percursos jubilares e perto das principais basílicas. Juntamente com as já existentes e as 2.500 fontes de água distribuídas pela cidade, elas estarão disponíveis para turistas e peregrinos”. A Roma Antiga era servida por vários aquedutos que garantiam o abastecimento de água capilar. “Nenhuma cidade possui uma tradição hídrica como essa - explica Marinali -, e se Jubileu significa acolhimento, pensamos em oferecer um benefício com o fornecimento gratuito de água em estações tecnologicamente avançadas, onde também será possível recarregar telefones celulares e encontrar um ponto de informações”. As Casas de água são uma evolução das fontes hídricas e também um meio de disseminar uma nova cultura desse precioso recurso, para um uso responsável dos recursos hídricos”. Para Marinali, assim como para o administrador delegado Fabrizio Palermo, o desejo da Acea é contribuir para tornar a capital uma excelência em sustentabilidade, com o fortalecimento de infraestruturas destinadas a durar.

Uma Casa de água (Vatican Media)

Francisco abençoa duas Casas de água

Na manhã desta quarta-feira, 18 de dezembro, o Papa Francisco abençoou as duas Casas de água localizadas no território vaticano - uma perto dos Museus vaticanos, a outra na entrada da cidade leonina. Trata-se de um gesto simbólico de grande importância porque, na iminência do Ano jubilar, reúne os muitos significados ligados à água e os renova: necessidade para a vida, ato litúrgico, obra de Misericórdia.

Um mapa no celular

Em apoio, também foi lançado o novo aplicativo “Acquea”, que permite a geolocalização de mais de 150 mil pontos de água em um mapa, com informações sobre a qualidade da água fornecidas em três idiomas (italiano, inglês e espanhol).

O Jubileu dos adolescentes

Dom Fisichella anunciou que a Acea também apoiará o Jubileu dos Adolescentes que, entre os dias 25 e 27 de abril, atrairá mais de 100 mil adolescentes entre 12 e 17 anos à capital, com ações de conscientização para a proteção hídrica com o projeto nas escolas de educação sobre a água.