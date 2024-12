Krajewski na Ucrânia com a van médica do Papa Francisco

O cardeal esmoleiro entregou a Lviv um hospital móvel onde podem ser realizadas operações e seis scanners de ultrassom destinados aos hospitais bombardeados e destruídos: “Como Maria que correu até Isabel”.

A primeira etapa foi alcançada, depois de 2.200 quilômetros percorridos a uma velocidade de 90 quilômetros por hora, a van médica doada pelo Papa à população ucraniana martirizada chegou ao seu destino. O cardeal esmoleiro Konrad Krajewski, prefeito do Dicastério para a Caridade, está em Lviv com o pequeno hospital móvel, onde também serão realizadas cirurgias, e com seis aparelhos de ultrassom que serão doados aos hospitais destruídos e bombardeados. O cardeal polonês entregou tudo à Caritas Ucrânia, que o distribuirá de acordo com as necessidades, especialmente nas localidades mais destruídas.

Partida para Kiev

“O presente do Papa foi recebido com grande alegria”, relata o cardeal, explicando que à tarde, depois de parar para almoçar em um refeitório para os pobres, ele retomará a viagem de cerca de 700 quilômetros até a capital Kiev, onde visitará as várias comunidades. Uma viagem que o Santo Padre quis que se realizasse na época do Natal, explica Krajewski, “como Maria que correu até Isabel para se alegrar e, ao mesmo tempo, para estar com uma pessoa também tocada por uma grande graça”. Outra etapa também está planejada, onde haverá muitas pessoas que “estão sofrendo muito, muito mesmo, há quase três anos”.

Papa abençoa a van

A bênção do Papa

A van médica foi abençoada pelo Papa Francisco na última quarta-feira, 18 de dezembro. No mesmo dia, o cardeal Krajewski partiu para a Ucrânia, a nona viagem, desde o início da guerra, do esmoleiro pontifício com ajudas do Papa Francisco à população.