Jubileu: Cavaleiros de Colombo doam nova van de transmissão móvel

O cardeal Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, abençoou a moderna van doada ao Vaticano pela organização estadunidense de serviço fraterno. Estiveram presentes na cerimônia o cavaleiro supremo Patrick Kelly e o prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini

Christopher Wells – Vatican News

Na manhã deste sábado, 21 de dezembro, foi realizada a cerimônia de inauguração de uma nova van de transmissão móvel doada ao Vaticano pelos Cavaleiros de Colombo em vista do Jubileu. Estiveram presentes, além do cavaleiro supremo da organização norte-americana de serviço fraterno, Patrick Kelly, e do prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paolo Ruffini, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que abençoou o furgão.

Transmitir histórias do Vaticano, “coração da nossa Igreja”

Depois de expressar sua gratidão aos Cavaleiros pela doação, Ruffini disse que o novo veículo está pronto para “transmitir imagens do Vaticano, o coração da nossa Igreja Católica”. Especificamente, a van será usada para narrar o Jubileu e a “peregrinação de esperança” de cada pessoa. “Uma esperança que está enraizada na fé”, acrescentou o prefeito, especificando como a doação foi possível graças à consciência comum ‘da importância da comunicação’.

Corte da fita da nova van de transmissão móvel

A quarta van doada pelos Cavaleiros de Colombo

Por sua vez, o cavaleiro supremo Kelly destacou que esta é a quarta van de transmissão doada ao Vaticano pelos Cavaleiros, enfatizando a importância de “divulgar a mensagem do Santo Padre, a mensagem da Igreja no mundo, especialmente no Ano Jubilar”.

Nova van

Tecnologia de vanguarda para alcançar o mundo

Falando à mídia do Vaticano à margem do evento, Kelly acrescentou que é “uma honra para a organização poder fornecer uma van como esta”, equipada com “tecnologia de vanguarda” capaz de “alcançar tantas pessoas que talvez nunca tenham a oportunidade de vir a Roma”. Com a nova unidade de transmissão, acrescentou, é possível levar a voz do Papa e os eventos do Jubileu a pessoas de todo o mundo.

Vídeo

O vínculo entre os Cavaleiros e a comunidade eclesial

Kelly também enfatizou a solidariedade que os Cavaleiros de Colombo têm demonstrado constantemente para com os bispos e sacerdotes da Igreja, e especialmente a “união muito forte” com os Papas. “Isso faz parte do que os Cavaleiros de Colombo são: estar em unidade com Roma e em unidade com a comunidade eclesial, corresponsáveis pela missão da Igreja”.