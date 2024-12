Vista da Basílica de São Pedro

Mídia Vaticana permitirá acompanhar o Jubileu ao vivo

No portal Vatican News em 53 línguas, incluída linguagem de sinais, graças aos fluxos de áudio da Rádio Vaticano, aos vídeos da Vatican Media e à colaboração com o YouTube, todos os fiéis poderão acompanhar os eventos do Jubileu. Todos os conteúdos pensados ​​para criar uma ponte entre o mundo digital e a dimensão espiritual

Vatican News No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o Papa abrirá a Porta Santa que dará início ao Jubileu da Esperança. Francisco convidou-nos a rezar, a preparar-nos ao longo deste ano, "para que este Jubileu nos fortaleça na fé, ajudando-nos a reconhecer Cristo ressuscitado em nossas vidas, e nos transforme em peregrinos da esperança cristã" (Mensagem vídeo para as intenções de oração para o mês de dezembro). Este acontecimento para toda a Igreja universal pode ser vivido e partilhado por todos, também graças a acordos de emissoras, redes de comunicação e plataformas sociais de todo o mundo com os meios de comunicação do Vaticano (Radio Vaticana-Vatican News, L'Osservatore Romano, Vatican Media). Participar em tempo real Em particular, o portal multimídia Vatican News (sistema integrado em 53 línguas, incluindo a linguagem dos sinais), permitirá a todos os fiéis, graças aos fluxos de áudio da Rádio Vaticano, aos vídeos da Vatican Media e à colaboração com o YouTube, acompanhar todos os eventos jubilares e papais. Leia também 01/11/2023 Jubileu 2025: o aplicativo "Iubilaeum25" já está disponível inclusive em português O Dicastério para a Evangelização anuncia o lançamento da ferramenta digital em seis idiomas para se manter atualizado com todas as notícias do Jubileu 2025 e para se inscrever nos ... Por meio de uma cobertura ampla e acessível, será possível de fato participar, em tempo real e on demand, nos principais acontecimentos do Jubileu de 2025, mergulhando em uma verdadeira jornada espiritual enriquecida por elementos informativos, culturais e históricos. Proposta ampla Da abertura das Portas Santas, a começar por aquela da Basílica de São Pedro, até a conclusão do Ano Santo, a proposta do Vatican News no YouTube será variada e envolvente. As transmissões ao vivo permitirão que milhões de fiéis se unam em oração, assistindo a imagens de alta qualidade, com comentários e notícias em diferentes idiomas, incluindo a linguagem de sinais. Além das transmissões ao vivo, o Vatican News no YouTube oferecerá uma ampla gama de conteúdos multimídia pensados ​​para atender às necessidades de cada tipo de público: • Vídeos curtos que contarão os momentos mais marcantes e emocionantes do Jubileu em um formato rápido e envolvente, perfeitos para serem compartilhados e descobertos facilmente. • Entrevistas exclusivas, aprofundamentos com testemunhas e protagonistas da vida eclesial e cultural, para refletir sobre o significado do Jubileu e sobre a sua relevância espiritual na sociedade contemporânea. • Vodcast e podcast: conteúdos de áudio e vídeo concebidos para acompanhar os espectadores na descoberta dos principais temas do Ano Santo, oferecendo reflexões, histórias de fé e testemunhos de peregrinações de todo o mundo. Proximidade espiritual a quem não poderá vir a Roma Este itinerário multimediático (também acessível em áudio pelo App Radio Vaticana e em vídeo pelo App Vatican News), além de oferecer uma proximidade espiritual a quem não poderá vir a Roma, será uma oportunidade para redescobrir o patrimônio religioso, histórico e cultural ligado ao Jubileu e à Igreja universal. Cada conteúdo será pensado para criar uma ponte entre o mundo digital e a dimensão espiritual, oferecendo aos fiéis e interessados ​​sentirem-se parte ativa em um evento que tem raízes profundas na tradição cristã. O Vatican News, graças também ao YouTube, poderá oferecer uma experiência acessível a todos, acompanhando cada fiel neste caminho de fé, esperança e comunhão universal.