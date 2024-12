"Iubilaeum 2025": edição especial do L'Osservatore Romano para o Ano Santo

A edição para colecionadores do jornal vaticano, totalmente impressa a cores, enriquecida com conteúdos em várias línguas dedicados à história dos Jubileus e à mensagem dos Papas, permanecerá à venda durante todo o ano.

Vatican News

"Iubilaeum 2025" é a edição especial e multilíngue do jornal vaticano L'Osservatore Romano para o Ano Santo: um número inteiramente impresso em cores, enriquecido com conteúdos dedicados à história dos Jubileus e à mensagem dos Papas.

A edição de colecionador, que permanecerá à venda durante todo o Ano Santo na Livraria Internacional João Paulo II (Praça de São Pedro, Braço de Carlos Magno) e no Serviço Fotográfico de Mídias do Vaticano (Via del Pellegrino, Cidade do Vaticano), é embalado em um envelope dedicado, que servirá para preservá-lo ao longo do tempo.

No verso do envelope, no momento da compra, será carimbado um selo com o brasão do Vaticano e a data, comemorando assim o dia em que foi feita a peregrinação a São Pedro e a Porta Santa do Jubileu de 2025 foi cruzado.