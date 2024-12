Iniciado o processo para a causa de beatificação de Balduíno, rei da Bélgica

O Papa durante sua visita ao túmulo do Rei Balduíno no âmbito de sua viagem à Bélgica em setembro. (Vatican Media)

Após o anúncio do Papa na Bélgica, o Dicastério para as Causas dos Santos deu início ao processo criando, em 17 de dezembro passado, a regular Comissão histórica, composta por especialistas em pesquisa de arquivos e na história belga, para coletar e avaliar a documentação relativa ao soberano.

Vatican News

Foi iniciado o processo que levará à canonização do rei Balduíno da Bélgica, o soberano católico que reinou de 1951 até sua morte em 1993, conhecido por ter abdicado por trinta e seis horas em 1992 para não assinar a lei sobre a legalização do aborto em seu país. O Papa Francisco, durante sua viagem apostólica à Bélgica em setembro passado, havia anunciado o início da causa de beatificação e canonização do governante católico.

A nota do Dicastério para as Causas dos Santos

Como informa neste sábado (21/12) uma nota do Dicastério para as Causas dos Santos, “posteriormente, a Secretaria de Estado comunicou que é o Dicastério para as Causas dos Santos que promoverá e iniciará ex officio a causa em questão”. “Desejando dar seguimento ao que foi disposto”, informa ainda a nota, ”o Dicastério deu início ao processo criando, em 17 de dezembro de 2024, a regular Comissão histórica, composta por especialistas ilustres em pesquisa de arquivos e na história da Bélgica, para coletar e avaliar a documentação relativa ao rei Balduíno.

O anúncio na Bélgica

Durante sua viagem a Bruxelas, o Papa Francisco, em meio a vários compromissos, quis visitar o túmulo de Balduíno na cripta real abaixo da Igreja de Nossa Senhora de Laeken. O rei Philippe e a rainha Mathilde estavam presentes. O Pontífice”, informou a Sala de Imprensa do Vaticano naquele dia, ‘elogiou a coragem’ de Balduíno quando ele escolheu ‘deixar seu cargo de rei para não assinar uma lei assassina’ e apontou-o como um exemplo em um momento ‘em que leis criminais estão sendo feitas’. Naquela ocasião, Francisco também desejou que “sua causa de beatificação prosseguisse”. Um desejo que se tornou o anúncio oficial, no Angelus após a missa de encerramento no estádio que leva o nome do rei, do início do processo assim que ele retornou a Roma: “Que seu exemplo como homem de fé ilumine os governantes - disse o Papa - peço que os bispos belgas se comprometam a levar adiante essa causa”.