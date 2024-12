Entre barretes e koukoulion, vestes vermelhas e brancas, a homenagem aos cardeais

No Palácio Apostólico, divididos entre a Sala das Bênçãos e a Galeria Lapidária, os 21 cardeais criados no Consistório do último sábado (07/12) pelo Papa receberam o carinho dos fiéis, parentes, amigos, colegas e conhecidos que vieram de todos os continentes para visitas de cortesia. Do arcebispo de Teerã lançando um apelo pelo Oriente Médio ao cardeal ucraniano rezando por seu povo, do vigário de Roma comprometido com o Jubileu ao pároco de Nápoles “Pe. Mimmo” lutando com um grande grupo.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Berretes e koukoulion (o tradicional indumento para cobrir a cabeça dos monges orientais). Vestes vermelhas e dominicanas brancas. Selfies e entrevistas. Abraços e canções tradicionais. Bandeiras e rosários, presentes típicos e cartões sagrados com lemas e orações. Sempre uma vitrine de rituais e tradições de todo o mundo, ainda mais com a configuração dada por Francisco aos dez consistórios do seu pontificado, as visitas de cortesia deste ano aos 21 novos cardeais criados em 7 de dezembro são uma imagem plástica da face universal da Igreja.

Centenas de pessoas entre a Sala das Bênçãos e a Galeria dos Lapidários

Da Argélia ao Irã, da Ucrânia ao Chile e ao Brasil, da Argentina ao Japão, passando por Roma, Nápoles e Turim, os fiéis de todos os cinco continentes se reuniram no Vaticano ao final da tarde de sábado (07/12) para prestar homenagem aos novos cardeais. Normalmente divididos entre o Palácio Apostólico e a Sala Paulo VI, por causa do "Concerto para os Pobres" que estava sendo realizado na Sala Nervi, foi decidido colocar os novos cardeais entre as luzes quentes da Sala das Bênçãos e a penumbra da Galleria Lapidaria.

Centenas de fiéis entraram de forma escalonada pela Scala Regia, com seus olhos e smartphones voltados para cima para admirar as tapeçarias, os afrescos e as pinturas. Ao lado deles, outros cardeais, bispos, monsenhores e depois ministros, embaixadores, presidentes de movimentos e realidades eclesiais, grupos de peregrinos de suas dioceses, famílias com crianças e alguns doentes em cadeiras de rodas. Muitos vieram para cumprimentar as novas “eminências”. Embora mais gritos de “Pe. Mimmo”, “Pe. Fabio”, “monsenhor George”, “Pe. Baldo” pudessem ser ouvidos da multidão.

O cardeal ucraniano Mykola Bychok

Uma canção para o “jovem” cardeal Bychok: “no coração tenho a Ucrânia”

Os grupos mais numerosos eram claramente aqueles que seguiam os cardeais italianos, começando com o dos scalabrinianos e das scalabrinianas que também vieram da Colômbia e da Guatemala para saudar o padre Fabio Baggio, subsecretário do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Mas as pessoas reunidas em torno do jovem cardeal Mykola Bychok, de 44 anos, recém-nomeado bispo da Eparquia dos Santos Pedro e Paulo em Melbourne para os católicos ucranianos na Austrália, Nova Zelândia e Oceania, não eram menos.

Um cântico saudou sua chegada, ao qual o próprio cardeal, vestido com uma capa cor de vinho típica do monaquismo cristão oriental, se juntou. “Eu não falo italiano, desculpe, eu disse que não estava pronto para ser cardeal!”, brincou ele à mídia do Vaticano, dizendo que estava impressionado com o convite do Papa ‘para sermos mais servos do que eminências’. “Temos um título especial na Igreja, mas devemos nos lembrar de quem somos: seres humanos, dependentes de Deus.” Aos jornalistas ao seu redor, o cardeal nascido em Ternopil mostra o anel com a efígie dos Santos Pedro e Paulo, patronos de sua Eparquia. Ele diz que sente “uma enorme responsabilidade pela Igreja universal, bem como pela Igreja ucraniana e também pela Igreja na Austrália” e que, tendo superado o “choque” inicial, agora está “totalmente em paz e nas mãos de Deus”. Ele não se esquece, Bychok, de seu país devastado pela guerra: “sou bispo na Austrália, cardeal da Igreja universal, mas a Ucrânia está em meu coração”, diz ele, garantindo orações incessantes por seu povo sofrido.

O arcebispo de Teerã e um apelo pelo Oriente Médio

Dominique Joseph Mathieu, franciscano conventual belga, arcebispo de Teerã-Ispahan desde 2021, também fala de sofrimento. Com uma longa barba grisalha e olhos azuis brilhantes, ele confessa que se sente “convidado pelo Santo Padre” a se comprometer mais “com a santificação e a estar a serviço das pessoas a quem ele me enviou no Irã”, uma igreja “com 0,000%” de cristãos, na qual a prioridade “é o diálogo inter-religioso com os muçulmanos, depois o diálogo com todo o país e suas autoridades”. “O Papa me disse novamente hoje como é importante estar presente no Irã para o diálogo”, diz Mathieu. Em seguida, ele aponta para sua berreta vermelha: “a cor do martírio, a cor apropriada para o país”, sorri, dizendo que também está pronto para o martírio “porque se parte do coração, sacrificando-se pelas pessoas a quem fui enviado”.

O cardeal, que participou do Sínodo sobre a Sinodalidade e que nos próximos meses trabalhará com o governo italiano na liberdade religiosa e na pastoral carcerária (“farei o meu melhor”), acredita que poderá voltar a Roma para o Jubileu: “espero trazer algumas pessoas”. Sua permissão de saída foi prorrogada até 15 de dezembro: “não creio que tenha havido muitas dificuldades. É um sinal positivo para a Igreja, em um país onde é muito importante que a Igreja tenha portas abertas. As pessoas costumam falar que a Igreja está saindo do Irã, mas nós fazemos de tudo com os fiéis para que essa porta esteja lá e seja acolhedora”.

O novo cardeal, através da mídia do Vaticano, quer lançar um apelo em um momento de tensão, violência e lacerações no Oriente Médio: “o apelo é para aprender a conhecer o outro, não viver de estereótipos, ver o Oriente e o Ocidente, o Norte e o Sul, abrir-se um ao outro. Testemunhamos tanto sofrimento no mundo, não podemos justificá-lo, mas o Senhor sempre consegue endireitar os caminhos e fazer com que o coração das pessoas mude em meio a tanto sofrimento. Há testemunhos disso”. É claro que os governantes também devem agir: “eles devem fazer sua parte, nós devemos tentar ajudar as pessoas a mudar seus corações”.

Correndo em direção ao cardeal maratonista Vesco

De uma terra de minorias cristãs também vem o cardeal Jean-Paul Vesco, metropolita de Algiers, colocado no final sala. Uma corrida de maratona para saudar o cardeal maratonista. “Sim, eu sou um atleta e um atleta é recompensado no final de sua corrida”, ele brinca em referência á púrpura concedida a ele pelo Papa, ”eu não estou no final de minha corrida, então é para me dar mais força!”.

Radcliffe e a escolha do hábito branco: “foi uma sugestão do Papa!”

Vesco queria manter o hábito branco, símbolo da ordem dominicana, à qual ele pertence. Como ele, o cardeal Timothy Radcliffe, teólogo inglês conhecido por suas pregações, mas também pelo senso de humor que demonstra com os jornalistas que vêm fotografá-lo, diante dos quais ele posa com os braços cruzados. “O vestido branco? Foi ideia do Papa, ele sugeriu que eu o mantivesse porque sou um irmão (ed. dominicana) e devo permanecer sempre um irmão”, diz ele. Em meio a abraços calorosos e apertos de mão prolongados, o Padre Timothy não sabe como continuará seu serviço como pregador: “não tenho a menor ideia!”. Em vez disso, ele sabe com certeza o que espera para o próximo Jubileu: “alegria! Sem alegria não há pregação”.

Alguns metros atrás de Radcliffe, uma longa fila espera para cumprimentar o cardeal Domenico Battaglia, arcebispo de Nápoles, adicionado após um mês à lista anunciada em outubro por Francisco. Muitos napolitanos, muitos da Calábria (sua região natal), todos abraçando “Pe. Mimmo”. Um pouco cansado do dia, mas profundamente “feliz”, o cardeal distribui carinhos para os doentes e idosos e alguns gestos afetuosos para meninos e crianças. Ele não se negou a tirar nenhuma foto e recebeu os presentes com um “oooh, obrigado!”.

O arcebispo de Turim e o vigário de Roma: um vislumbre do Jubileu

Do outro lado, com as mãos unidas, o arcebispo de Turim, Roberto Repole, olha para a longa fila de pessoas à sua direita. Ele explicou à mídia do Vaticano que, de toda a intensa tarde, o que mais o impressionou foi a homilia do Papa, em particular o convite final “para caminhar nas pegadas do Senhor, porque”, disse ele, “acredito que qualquer que seja o serviço que se faça na Igreja, todos nós caminhamos atrás do Senhor”. O olhar do novo cardeal também está voltado para o iminente Jubileu: “um momento que pode ser vivido junto com a Igreja como uma oportunidade de redescobrir algo fundamental hoje, que é a esperança”.

Para o Ano Santo, o vigário da Diocese de Roma, Baldo Reina, que também tem que lidar com uma grande fila de pessoas à sua frente, especialmente funcionários do Vicariato, diz que está “suficientemente comprometido e envolvido”. “Esperamos que a cidade de Roma seja acolhedora, aberta e que, depois de dois mil anos, ainda seja capaz de contar o Evangelho de Jesus em toda a sua beleza.

O cardeal de Toronto, filho de emigrantes italianos

Em meio aos italianos, mas arcebispo de Toronto, embora “ei, eu também sou italiano. Tenho origens calabresas, sou filho de emigrantes”, o cardeal Frank Leo distribui um sorriso largo e a bênção ‘Deus esteja com você’ a todos que vêm prestar-lhe homenagem. Ele se diz feliz, verdadeiramente feliz, o cardeal por este momento da Igreja vivido junto com seus irmãos, amigos e parentes. “Estou emocionado com a escolha do Santo Padre, indignamente faço parte deste Colégio para servir ao Senhor. Vejo como um chamado para ser um instrumento de comunhão eclesial, de unidade, de testemunho, de pertença à Igreja com cada batida do coração e cada gota de sangue”.

O cardeal George Koovakad

Koovakad, organizador das viagens papais: a púrpura, um chamado à humildade

O cardeal George Koovakad, o padre indiano que organiza as viagens papais, também está animado. Ao lado dele estão os funcionários do escritório e vários padres siro-malabares. Depois de tantas viagens organizadas para o Papa, agora é o Papa que preparou uma nova “viagem” para ele com o cardinalato. Koovakad se recusa e diz que está acima de tudo agradecido: “é um convite para seguir mais os caminhos do Senhor. Sinto-me muito mais humilde. Não fui escolhido por meu serviço, vemos outros cardeais que tiveram uma vida pastoral mais intensa do que eu... mas me sinto chamado a seguir a missão de Jesus, aquela que ele cumpriu na cruz”.