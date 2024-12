Hebdomada Papae: o boletim em latim deste 14 de dezembro

Notícias do Vaticano em latim. Em resumo: o Papa deseja estabilidade e unidade para a Síria; Francisco: a promoção humana precisa de economias sustentáveis; O Papa: somos responsáveis diante da fome física e da dignidade humana.

“HEBDÓMADA PAPAE”

NOTÍTIAE VATICÁNAE LATÍNE RÉDDITAE

Die décimo quarto mensis Decémbris anno bismillésimo vicésimo quarto

TÍTULI

Ad Sýriam diutúrne coniunctéque servándam, hortátur Póntifex.

Francíscus de humáno progréssu, qui nummária disciplína tolerábili indíget.

Item Póntifex ait: nostrum est offícium quod ad córporis famem áttinet et ad hóminis dignitátem.

Salútem plúrimam ómnibus vobis auscultántibus núntios Latínos dicit Amadéus Lomonaco.

Ouça e compartilhe

NOTÍTIA 1

Stabílitas, únitas, pax, secúritas, amicítia, inter várias religiónes observántia. Haec sunt dona quae a Francísco Papa pro Sýria sub Audiéntiae Generális finem invocántur. Refert Márius Galgano:

Generáli Audiéntiae finem impónens ex corde studioséque exoptávit Francíscus ut, postquam Médii Oriéntis Natiónem illam relíquit Assad, eáque novos magistrátus est initúra, “stabilitátem et unitátem” ipsa consequerétur. Orávit exínde Póntifex “ut pópulus pace ac securitáte fruerétur, sua in terra atque váriae religiónes ex amicítia ac mútua observántia una simul procédere possent”. Póntifex Ucraínam, Terram Sanctam et Myanmár porro memorávit: “Rédeat pax, bellum semper est clades”. Catechésim enódans, asseverávit Póntifex “Spíritum Sanctum christiánae spei fontem esse perpétuo saliéntem”; “si Ecclésia est navícula, Spíritus Sanctus est velum quod eam propéllit efficítque ut in históriae mare procédat”.

NOTÍTIA 2

Ante Audiéntiam Generálem partícipes recépit Póntifex “Human Economic Forum”, ut ánglice áiunt, quod Romae actum est. Refert Eugénius Murrali:

Ad Francísci Papae mentem hómines usque sunt intuéndi. “Permágni refert ut humánus progréssus tolerábilis et ínteger perquirátur ad commúne bonum universále servándum ac provehéndum”. Sed ut id efficiátur, haec inquisítio “continénter respícere debet hómines ut ipsi sunt, ómnibus ex pártibus inspécti, unde paupértas profligétur, eiéctis dígnitas restituátur atque, eádem ópera, commúnis domus colátur”. “Humánae provectiónis propósita eo sunt efficacióra quo plus oeconómicis ratiónibus sustinéntur, in annos mansúris”. Quod “humána vita est sacra” – áddidit Pontifex – id solum “melióri terrárum orbi aedificándo” favére potest.

NOTÍTIAE BREVÍSSIMAE

Per núntium a cardinále Petro Parolin, Secretário Status subsignátum eundémque ad álterum Congréssum eucharísticum nationálem destinátum, hortátur Francíscus Papa ut “certa spei signa simus”. Nostram quoque offícii consciéntiam révocat Póntifex coram hóminum tot “fámibus”, quae sunt córporis fames, at saepe quoque “libertátis ac dignitátis”, pacis et amóris”. Fames quidem “sensus”.

Die praetérito décimo mensis Decémbris, cum Dies mundiális hóminum iúrium recolerétur, núntium in X scripsit Póntifex: “Iura Humána vitae et pacis condício praecípua sunt universórum aliórum iúrium exercendórum. Áudiant moderatóres natiónum clamórem pacis ex innúmeris homínibus iúribus máxime necessáriis propter bellum orbátis, quod mater est ómnium paupertátum!”

Ad finem pervenímus, consequénti hebdómada eventúra narrábimus.