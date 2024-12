Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais (Vatican Media)

Dom Gallagher no Azerbaijão: uma nova igreja dedicada a São João Paulo II, em Baku

O secretário vaticano para as Relações com os Estados e as Organizações internacionais, dom Paul Richard Gallagher, encontra-se, de 13 a 16 de dezembro, na capital do Azerbaijão, para a bênção da primeira pedra de uma igreja dedicada ao Pontífice polonês. O representante vaticano vai se encontrar com o xeique Pashazade e o presidente Aliyev.

Vatican News O Arcebispo Paul Richard Gallagher, Secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais, iniciou, nesta sexta-feira, 13, uma visita de três dias ao Azerbaijão. O objetivo da sua viagem é abençoar a área e a primeira pedra de uma nova igreja em Baku, dedicada a São João Paulo II. Segundo o programa previsto, divulgado pela Secretaria de Estado, na Terceira Loggia, Dom Gallagher vai manter um encontro, na manhã deste sábado, com as personalidades religiosas do país e visitará o Centro Educacional "Meryem merkezi", da Comunidade dos Missionários da Caridade. A seguir, vai abençoar o lugar e a pedra fundamental da nova igreja em Baku, dedicada a São João Paulo II. Neste domingo, 15, o Arcebispo presidirá a uma celebração Eucarística, na Igreja da Imaculada Conceição, em Baku. Depois, manterá um encontro inter-religioso com o Xeque Ul-Islam Allahshukur Pashazade. A audiência com o Presidente da República do Azerbaijão, Ilham Aliyev, terá lugar na segunda-feira, 16 de dezembro; a seguir, se encontrará com o Ministro do Exterior, Jeyhun Bayramov. Obrigado por ter lido este artigo. Se quiser se manter atualizado, assine a nossa newsletter clicando aqui e se inscreva no nosso canal do WhatsApp acessando aqui