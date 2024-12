Coro da Capela Sistina na Basílica de Santo Apolinário para “Concertos do Jubileu"

Quarto evento musical da resenha “Jubileu é Cultura”. No próximo domingo, 22 de dezembro, às 17h30 locais, o coral pontifício dirigido pelo maestro brasileiro monsenhor Marcos Pavan apresentará um programa em homenagem aos grandes compositores da tradição sacra

Vatican News

Os “Concertos do Jubileu - Harmonias de Esperança” fazem uma etapa na Basílica romana de Santo Apolinário para o quarto evento musical da resenha “Jubileu é Cultura”. No domingo, 22 de dezembro, às 17h30 locais, o coral da Capela musical pontifícia “Sistina”, regido pelo maestro brasileiro Marcos Pavan, apresentará um programa em homenagem aos grandes compositores da tradição sacra, incluindo Giovanni Pierluigi da Palestrina - cujo quinto centenário ocorre em 2025 -, monsenhor Lorenzo Perosi e o cardeal Domenico Bartolucci.

Leia também 05/04/2024 Jubileu é cultura: música, filmes, exposições rumo ao Ano Santo 2025 O Dicastério para a Evangelização, apresentou na Sala de Imprensa da Santa Sé a programação que terá início já a partir das próximas semanas. Vittorio De Sica entre os diretores ...

Evento aberto ao público

Faltando poucos dias para a abertura do Ano Santo, os promotores afirmam que “a execução das composições polifônicas oferecerá aos participantes uma experiência de contemplação, orientando-os a refletir sobre o mistério da fé e a importância da música como um instrumento de elevação espiritual e de introspecção”. O programa apresentará composições renascentistas e modernas para coral, com particular atenção na tradição da música sacra pontifícia. O evento será gratuito e aberto ao público, sem necessidade de reserva.