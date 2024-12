Conferência em Roma sobre “Pio XII e as regras de uma democracia saudável"

Nesta segunda-feira (09/12) foi realizado no Instituto 'Maria Santissima Bambina', em Roma, um evento comemorativo aos 80 anos da mensagem radiofônica de Natal do Papa Pacelli de 1944. O evento foi presidido pelo cardeal Mamberti e contou com a participação de Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, e Luca Carboni, do Arquivo Apostólico do Vaticano.

“Um dever, de resto, obriga a todos, um dever que não admite nenhuma demora, nenhuma protelação, nenhuma hesitação, nenhuma tergiversação: o de fazer tudo quanto é possível para proscrever e banir, de uma vez para sempre, a guerra de agressão como solução legítima das controvérsias internacionais e como instrumento de aspirações nacionais. Vimos no passado empreenderem-se muitas tentativas com este fim. Todas faliram. E falirão todas, sempre, enquanto a parte mais. sadia do gênero humano não tiver vontade firme, santamente obstinada, como uma obrigação de consciência, de cumprir a missão que os tempos passados haviam iniciado com insuficiente seriedade e resolução.”

As palavras que Pio XII pronunciou, há oito décadas, na mensagem radiofônica de Natal, em 24 de dezembro de 1944, dirigidas "aos povos do mundo inteiro", todas centradas no valor da democracia, poderiam facilmente ser aplicadas à situação atual. Uma conferência em Roma recordou esse importante discurso do Papa Pacelli, no auge da II Guerra Mundial, por ocasião do octogésimo aniversário do seu pronunciamento.

“Pio XII e as regras de uma democracia saudável”, o título do evento, foi promovido pela “Comissão Papa Pacelli - Associação Pio XII”na tarde de segunda-feira, 9 de dezembro, no Instituto 'Maria Santissima Bambina', em Roma, a poucos passos da Basílica de São Pedro. A conferência foi presidida pelo cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Assinatura Apostólica, e contou com as intervenções de Andrea Tornielli, diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, e Luca Carboni, do Arquivo Apostólico do Vaticano.