Cardeal Parolin visita Hospital Bambino Gesù

Parolin: “que o Jubileu seja para todos uma passagem de esperança”.

“Este ano, no Natal, haverá a abertura da Porta Santa e o início do Jubileu dedicado ao tema da esperança. Que seja uma passagem de esperança para todos. Todos precisamos dela”. Esses foram os votos expressos pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de Estado do Vaticano, à comunidade do Hospital Bambino Gesù, que ele visitou na sexta-feira, 20 de dezembro. Como todos os anos, na véspera das festividades, o cardeal visitou o hospital pediátrico do Vaticano para levar os votos de feliz Natal e a proximidade do Papa aos pequenos pacientes.

Saudação funcionários e abraço aos pacientes e familiares

O cardeal Parolin foi recebido no Hospital pelo presidente Tiziano Onesti. Primeiro foi à Capela do hospital onde o aguardavam médicos, enfermeiros, pacientes e familiares para um momento de recolhimento junto com a equipe religiosa do hospital. Segundo a tradição, fez os votos de Feliz Natal a toda a comunidade. Depois, o Cardeal, acompanhado pelo presidente, visitou as alas de Nefrologia e Reumatologia, parando para cumprimentar pacientes e familiares.

Hospital Bambino Gesù, um lugar de esperança

Para os jovens pacientes, o Secretário de Estado trouxe “as saudações do Papa Francisco” e lembrou a iminente abertura do Jubileu em 24 de dezembro. O desejo era, portanto, que o Ano Santo pudesse ser um tempo de esperança em um lugar, o Bambino Gesù, que já é “um lugar de esperança”. Esperança de “melhorar e retomar a vida normal”.

“Aqui as pessoas são atendidas”, disse o Cardeal, “e às vezes, muitas de nossas esperanças são frustradas. Jesus, por outro lado, nunca desilude. Devemos acreditar na palavra do Senhor e no que ele nos assegurou. Que a esperança, portanto, esteja com cada um de vocês, especialmente nas dificuldades, que permaneça dentro de cada um e sempre mais firme. Desejo a vocês e a seus entes queridos um Feliz Natal”.