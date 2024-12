Krajewski em missão na Ucrânia para o Natal: um hospital móvel como presente

O cardeal esmoleiro irá mais uma vez ao país “atormentado” para levar a ajuda do Papa Francisco em vista das festividades. O purpurado polonês entregará em nome do Pontífice uma van médica e seis aparelhos de ultrassonografia

Uma nova missão na Ucrânia para o cardeal Konrad Krajewski, prefeito do Dicastério para a Caridade. O purpurado polonês, que já visitou o país “atormentado” uma dezena de vezes desde o início da guerra, está retornando ao país no período que antecede as festas natalinas para ser o portador da proximidade do Pontífice com aqueles que sofrem as consequências do conflito e também para entregar ajuda material. Agora, nessa nova viagem em nome do Papa Francisco, o cardeal levará como presente uma van médica, um pequeno hospital móvel, onde também podem ser realizadas intervenções cirúrgicas, e seis aparelhos de ultrassonografia que serão doados aos hospitais destruídos e bombardeados. O Papa quis abençoar pessoalmente a van, dias atrás.

Encontro com as comunidades que sofrem

“Todos os dias o Papa Francisco reza pela paz neste país devastado pela guerra, mas de forma concreta quer estar presente entre eles nestes dias, quando celebraremos o Nascimento de Jesus”, informa uma nota divulgada pela Sala de Imprensa vaticana. “Durante sua viagem pela Ucrânia - lê-se ainda -, o cardeal visitará várias comunidades para encontrar as pessoas que estão sofrendo, e com elas tentará abrir a ‘porta da Esperança’ em seus corações e rezar pela paz tão desejada”.