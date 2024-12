Athletica Vaticana, pedalada fraterna para cuidados paliativos pediátricos

Da Praça São Pedro ao Centro Hospitalar Menino Jesus de Passoscuro, nas proximidades de Roma, os atletas fizeram 35 quilômetros de bicicleta precedidos de um momento de oração pela paz, recordando as crianças que vivem a experiência da doença e da tragédia da guerra.

Giampaolo Mattei – Vatican News

Na tarde deste sábado (14/12), às 14h locais, a Athletica Vaticana realizou a terceira pedalada fraterna “Ponte de Paz”: 35 km da Praça São Pedro até o Centro Pediátrico de Cuidados Paliativos do Hospital “Menino Jesus” localizado em Passoscuro, no litoral romano. O ponto de encontro foi na Praça São Pedro para um momento de oração – antes da largada – aberto a todos pelas crianças e seus familiares que estão vivendo a experiência da doença. Com um abraço a todos os profissionais da saúde que trabalham na fronteira entre a vida e a morte.

A placa colocada aos pés da oliveira plantada no ano passado

Foi rezada a “Oração do Ciclista” - expressão da espiritualidade de Nossa Senhora do Ghisallo, proclamada padroeira dos ciclistas por Pio XII - e a Ave-Maria - segundo as intenções do Papa Francisco - pela paz nos muitos lugares do mundo onde também são travadas guerras esquecidas. As crianças são as primeiras vítimas de muitos conflitos: toda guerra é ainda mais desumana se for vista de um hospital pediátrico. De um lugar onde as crianças são cuidadas mesmo quando é impossível curar.

Os ciclistas da Athletica Vaticana com médicos e profissionais de saúde do Centro de Cuidados Paliativos

A “meta” da pedalada fraterna foi Passoscuro, o portão do Centro de Cuidados Paliativos Pediátricos: os ciclistas receberam o abraço das crianças pela mais bela vitória. No ano passado, plantaram juntos simbolicamente uma oliveira em sinal de esperança. Este ano, nas raízes da oliveira, foi colocada uma placa com uma frase que expressa “o sentimento” do Papa Francisco: “Rezemos pela paz no mundo e em cada um dos nossos corações."

Num clima de fraternidade, a recepção “de Natal” para a comunidade do Centro e os ciclistas foi organizada pela associação de voluntários hospitalares (Avo) de Fiumicino e pela associação Zitto Câncer.

O objetivo da iniciativa é ser, em simplicidade, também um “presente” ao Papa Francisco três dias antes do seu aniversário (17 de dezembro): a “equipe do Papa” que abraça a comunidade mais frágil do “Hospital do Papa”.