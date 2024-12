O apelo dos bispos dos EUA a Biden: sejam salvos os condenados à morte

A Conferência Episcopal dos Estados Unidos, em resposta ao apelo do Papa no Angelus de domingo, 8 de dezembro, pede aos católicos do país que exortem o presidente Biden a comutar a pena capital dos condenados à morte.

Acolhendo o convite feito no domingo, 8 de dezembro, pelo Papa Francisco, que pediu aos fiéis presentes na Praça de São Pedro que rezassem "pelos detentos dos Estados Unidos que estão no corredor da morte", e invocando a graça do Senhor "para salvá-los da morte", a Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos fez um apelo a todos os católicos do país para que peçam ao presidente Joe Biden que comute para prisão perpétua as sentenças de morte de 40 pessoas que atualmente estão no corredor da morte em prisões federais. Os apelos por clemência O apelo dos prelados ocorre alguns dias depois que a Catholic Mobilizing Network (CMN), a organização católica nacional que faz campanha pela abolição da pena de morte nos Estados Unidos, pediu a comutação da pena capital nas prisões federais. Dos 50 estados, 38 têm a pena de morte em seus sistemas legais, enquanto há 42 crimes federais que acarretam a pena de morte. "O presidente Biden", escreveram os prelados na página web, onde um formulário de contato para o presidente está anexado, "tem uma oportunidade extraordinária: promover a causa da dignidade humana comutando todas as sentenças federais de morte em prisão e poupando a vida de 40 homens atualmente presos". As promessas de Biden Joe Biden, um católico, quando era candidato à presidência dos Estados Unidos, pediu o fim da prática da pena capital em nível federal, que foi restabelecida em 1988. Desde essa data, 16 pessoas foram condenadas à morte pelo governo federal. "Estamos nos aproximando do Jubileu de 2025", escreveu Krisanne Vaillancourt Murphy, diretora executiva da CMN, nos últimos dias, "uma tradição bíblica cuja história está ligada à libertação de prisioneiros, à libertação dos oprimidos e ao reequilíbrio da sociedade; é um ano histórico que pode ter relevância especial para um presidente cuja fé católica é muito importante para ele. Este ano jubilar enfatiza um momento de reequilíbrio e o renascimento da justiça e da misericórdia". A reabilitação está excluída "A pena de morte", lembram os bispos dos EUA, entre outras coisas, 'elimina qualquer possibilidade de reforma e reabilitação; a imposição legal da pena capital em nossa sociedade acarreta atrasos longos e inevitáveis; a execução pela morte traz consigo uma angústia grande e evitável para todos os envolvidos; a pena capital' corre o risco de matar 'injustamente' pessoas inocentes. Essa não é a primeira vez nos últimos anos que os prelados dos EUA pedem o fim da pena de morte. Em 2021, diante do crescente número de execuções federais, o episcopado apelou ao presidente Biden para que comutasse as sentenças federais de morte para prisão. O Catecismo da Igreja Católica Por fim, os bispos lembram que, em 2018, o Papa Francisco alterou o Catecismo da Igreja Católica para afirmar a oposição da Igreja à pena de morte com base na dignidade humana, que não é diminuída mesmo quando uma pessoa comete um crime grave. "O Papa", concluem eles, 'define a pena de morte como 'inadmissível' e um 'ataque à inviolabilidade e à dignidade da pessoa' (nº 2267)."