Xangai: mais de 200 participantes em seminário para intensificar atividades pastorais na diocese

Em 29 de outubro, a iniciativa da diocese para fortalecer o trabalho pastoral nas paróquias e reavivar o anúncio do Evangelho na megalópole e em todo o território. Mais de 230 sacerdotes, freiras, leigos e até mesmo representantes das autoridades civis estavam presentes. Na homilia da missa de abertura, celebrada pelo bispo Shen Bin, o convite aos sacerdotes para preparar cuidadosamente a missa e a oração diária como fonte do trabalho pastoral.

Vatican News

“O amor de Cristo pela Igreja” e "a fidelidade da Igreja a Cristo". Com essas duas diretrizes na homilia, o bispo de Xangai, Joseph Shen Bin, abriu o seminário organizado pela diocese de Xangai para reforçar o trabalho pastoral nas paróquias e, assim, reavivar o anúncio do Evangelho na megalópole e em todo o território diocesano. Conforme relatado pela Agência de Notícias Fides, a iniciativa foi realizada na terça-feira, 29 de outubro, e contou com a participação ativa de mais de 230 sacerdotes, freiras, leigos e leigas da diocese. Estavam presentes também representantes das autoridades civis.



Missa, oração, meditação e adoração



Na homilia, o bispo Shen Bin dirigiu suas sugestões especialmente aos sacerdotes, lembrando-os de que a fonte do trabalho pastoral é a preparação cuidadosa e a celebração da missa diária, a oração quotidiana e o tempo dedicado à meditação, à adoração eucarística e ao estudo da Palavra de Deus.



Os trabalhos do seminário



Durante as várias sessões de trabalho do seminário, alguns dos líderes dos grupos de trabalho fizeram apresentações sobre vários tópicos que também haviam sido abordados em ocasiões anteriores de reflexão comum, documentando o processo de implementação dos “Regulamentos diocesanos para uma gestão rigorosa das obras da Igreja Católica em Xangai”. Na parte da tarde, os participantes foram divididos em 23 grupos de trabalho para discutir livremente quinze tópicos específicos, divididos em quatro áreas temáticas: a “sinização” do sistema de gerenciamento das atividades da comunidade católica, a vida pastoral das paróquias, a condição e os problemas atuais das famílias cristãs e as vocações para o sacerdócio e a Vida Consagrada. Sugestões e ideias criativas surgiram da discussão, que podem ser adotadas e aprimoradas na futura jornada da comunidade católica na diocese de Xangai.