Solenidade da Imaculada Conceição, a homenagem do Papa e as iniciativas da Diocese de Roma

Vatican News

A Solenidade da Imaculada Conceição será celebrada no domingo, 8 de dezembro. Em vista do aniversário, durante o dia inteiro, os cidadãos romanos prestarão homenagem à imagem da Imaculada Conceição na Praça Mignanelli, situada perto da Praça de Espanha. Como é tradição, os primeiros serão os bombeiros, em homenagem aos 220 colegas que inauguraram o monumento em 8 de dezembro de 1857: às 7 horas subirão ao topo para colocar a sua guirlanda de flores no braço da Virgem. O Papa Francisco também participará da tradicional homenagem, cuja chegada à Praça de Espanha está prevista para as 16h locais. O Pontífice será recebido pelo vigário geral, cardeal Baldassare Reina, e pelo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. O Papa rezará diante do monumento dedicado a Nossa Senhora e deixará flores em sua base.

Homenagens dos diferentes grupos

Diante do Papa, numerosos grupos e personalidades deixarão coroas de flores aos pés da coluna de 12 metros de altura, projetada pelo arquiteto Luigi Poletti, sobre a qual se ergue a imagem mariana de bronze criada pelo escultor Giuseppe Obici. Prestarão sua homenagem: o Corpo da Gendarmaria do Vaticano, com a banda musical interpretando um hino a Maria; a paróquia de Sant'Andrea delle Fratte, a Ordem Soberana de Malta, a Legião de Maria, o Circolo San Pietro, a Fundação Don Gnocchi e muitos outros. Sem esquecer a grande procissão de trabalhadores das mais importantes empresas romanas, incluindo empresas municipais e municipais, o embaixador da Espanha junto à da Santa Sé com os grupos espanhóis, e a Unitalsi (União Nacional Italiana para o Transporte de Enfermos a Lourdes).

Canções e orações com os frades

A partir das 5h e durante todo o dia, os Frades Menores Conventuais da Basílica dos Santos XII Apóstolos estarão na praça para acolher grupos e fiéis individuais, animando com cantos e orações. "O dia 8 de dezembro é uma grande oportunidade de evangelização" – explica o pároco e reitor da basílica, padre Francesco Celestino – "porque se tem a oportunidade de encontrar muitas pessoas. A participação na homenagem aumenta a cada ano". Além disso, na Basílica dos Santos XII Apóstolos realiza-se a novena mais antiga à Imaculada Conceição, em Roma: de 29 de novembro a 7 de dezembro, está prevista a oração do Rosário e o canto das ladainhas às 17h45. Depois, às 18h30, a missa sempre presidida por um cardeal com o canto da Tota Pulchra, que “foi composta – recorda o pároco, padre Celestino – pelo padre Alessandro Borroni, um nosso irmão que viveu no século XIX".

As missas presididas pelos cardeais

Nesta sexta-feira, 29 de novembro, o prefeito do Dicastério para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, cardeal João Braz De Aviz, presidirá a celebração eucarística. No sábado, 30, será a vez do cardeal Lazzarro You Heung-Sik, prefeito do Dicastério para o Clero; enquanto no dia 1º de dezembro será a vez do cardeal Mauro Gambetti, arcipreste da Basílica de São Pedro e vigário de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano. Na segunda-feira, 2 de dezembro, o cardeal Dominique Mamberti, prefeito do Supremo Tribunal da Signatura Apostólica, celebrará a missa; em 3 de dezembro, o cardeal Angelo De Donatis, penitencieiro-mor; na quarta-feira, 4, o cardeal Claudio Gugerotti, prefeito do Dicastério para as Igrejas Orientais. O cardeal Fernando Vérgez Alzaga, presidente do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, celebrará no dia 5 de dezembro. Na sexta-feira, 6, é a vez do cardeal Robert Francis Prevost, prefeito do Dicastério para os Bispos. Por fim, no sábado, 7 de dezembro, o cardeal François-Xavier Bustillo, bispo de Ajaccio.

No domingo, 8 de dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, as celebrações eucarísticas estão marcadas para as 9h e as 10h30; às 17h45, o Rosário e canto de litanias; às 18h30, a solene concelebração eucarística presidida pelo Secretário de Estado Vaticano, cardeal Pietro Parolin, concelebrada pelo cardeal Dominique Joseph Mathieu, arcebispo de Teerã-Ispahan dos Latinos. Todas as celebrações serão animadas pela Capela Musical Constantiniana da basílica.