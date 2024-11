Proteção de menores: colaboramos com a Cúria Romana contra os abusos, afirma Ali Herrera

O bispo colombiano, psicólogo, relata sobre as reuniões dos últimos meses com os vários dicastérios: “muitas conversas com a seção disciplinar da Doutrina da Fé para aprofundar essas questões”. Em seguida, ele ilustra o “progresso” feito pela Pontifícia Comissão para a Tutela dos Menores, da qual é secretário desde maio: ajudamos as Igrejas particulares a desenvolver formação em prevenção para aqueles que têm responsabilidades na Igreja e cuidam de crianças e vulneráveis.

Salvatore Cernuzio - Vatican News

Uma colaboração mais estreita com a Cúria Romana, em particular com o Dicastério para a Doutrina da Fé; compromisso conjunto com os vários Dicastérios no trabalho de proteção e salvaguarda; iniciativas mais direcionadas para as Igrejas locais onde há uma “desproporção” no trabalho de prevenção e combate ao abuso; responsabilidade e transparência na própria Comissão graças a dois órgãos de controle interno. O bispo colombiano Luis Manuel Alí Herrera, psicólogo, fala de “progresso” no trabalho da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, da qual ele é membro há dez anos, mas é secretário há cinco meses. Nessa função, ele participou ativamente da elaboração do Relatório Anual publicado em 29 de outubro.



Dom Ali Herrera, nesta década, um dos desafios do trabalho da Comissão para a Tutela de Menores tem sido a relação com os outros Dicastérios da Cúria Romana. Também lembramos que alguns ex-membros falaram de resistência. O senhor vê uma mudança nisso? O Relatório foi, de certa forma, um progresso nesse aspecto?



Certamente vejo progresso e posso dizer isso com a experiência desses cinco meses desde minha nomeação. Assumi o cargo na primeira semana de maio e, desde então, nem consigo me lembrar de quantas reuniões tive com vários Dicastérios da Cúria Romana, especialmente aqueles que têm um interesse especial nessa questão. Nas várias reuniões que tive, sempre me senti muito bem-vindo. Não foram apenas reuniões de encontro e saudação, mas realmente começamos a nos aprofundar nas questões de proteção, de salvaguarda, de como podemos trabalhar juntos nessa questão.



Sem dúvida, o Dicastério com o qual mais conversamos e compartilhamos foi o Dicastério para a Doutrina da Fé, a seção disciplinar. Tivemos várias reuniões com o arcebispo Kennedy e sua equipe; na assembleia plenária de um mês atrás, nós o convidamos e ele participou de bom grado da nossa assembleia. Outro exemplo é o grupo de estudo que tivemos há 15 dias sobre o tema da vulnerabilidade. Convidamos alguns especialistas de todo o mundo, mas também enviamos uma carta aos diferentes Dicastérios que são responsáveis por essas questões. Sobre o tema da vulnerabilidade, todos participaram dessa reunião, desse grupo de trabalho. Portanto, posso dizer que nesses meses nos sentimos bem-vindos na Cúria Romana e que podemos trabalhar em conjunto com muitos Dicastérios.

O foco do Relatório está nas Igrejas locais. Fala-se concretamente em desenvolver a capacidade de proteção em nível local. O que isso significa na prática?

Significa que as Igrejas locais devem assumir a responsabilidade pelas políticas de salvaguarda, pelas políticas de proteção ou quando surgir uma denúncia de abuso. Uma descoberta que fizemos neste Relatório Anual é a desproporção nas Igrejas locais com relação às políticas de proteção e ao trabalho com as vítimas. Algumas Conferências Episcopais começaram há 20 anos, outras quando o cardeal Levada enviou uma carta da Congregação para a Doutrina da Fé, há 12 anos, pedindo que o trabalho dos episcopados seguisse suas diretrizes. Outras nações ou Conferências Episcopais, no entanto, nem sequer começaram. É por isso que nós, da Pontifícia Comissão, lançamos um programa chamado Memorare, que ajuda as Igrejas particulares a desenvolver, em primeiro lugar, uma atenção adequada às vítimas, como pede o Motu proprio Vos estis lux mundi, e, em seguida, uma rede de profissionais e um trabalho de formação em prevenção para aqueles que têm funções de responsabilidade na Igreja, mas também para todos aqueles que cuidam de crianças, jovens e adultos vulneráveis.

Como a Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores garante sua transparência e responsabilidade?

Esse é um dos principais temas do Relatório Anual. Não podemos ser alheios a essa tarefa de transparência e prestação de contas, portanto, no momento, temos dois grupos de monitoramento dentro da Comissão. Um é chamado de Conselho Executivo, é um grupo de membros, mas também um consultor externo que cuida de todos os programas e também do orçamento que estamos desenvolvendo. Depois, há um comitê apenas para o orçamento que nos informa se estamos fazendo todo o trabalho bem feito para alcançar os meios de ajudar as pessoas necessitadas. Isso ocorre em nível interno e, em nível externo, fornecemos à Secretaria de Economia toda a documentação que nos é solicitada e também fornecemos informações constantes às Conferências Episcopais que nos ajudam com a iniciativa Memorare e à fundação externa que nos apoia com especialistas regionais. Fazemos tudo isso para garantir a prestação de contas de nossas atividades e, portanto, a transparência. De fato, o último capítulo do Relatório Anual mostra os valores orçamentários coletados até o momento pela Comissão.