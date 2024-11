Semeraro: o martírio como expressão de amor perfeito

A conferência “Não há amor maior. O martírio e a oferta da vida” é organizada pelo Dicastério para as Causas dos Santos do Instituto Patrístico Augustinianum. São três dias de atividades finalizadas nesta quarta-feira, 13 de novembro. Na quinta-feira pela manhã, a conclusão do evento com uma audiência com o Papa Francisco.

Roberto Paglialonga - Vatican News



Estamos dispostos, hoje, a dar a vida por Jesus? Uma pergunta que não pode não nos deixar inquietos, se pensarmos por um momento no que acontece com milhões de cristãos em diferentes partes do mundo, da Nigéria ao Paquistão, à Nicarágua, a alguns países do Oriente Médio ou da Ásia. E isso não pode deixar de tocar a consciência de cada um. O sacrifício extremo que tantos aceitaram por amor a Cristo na história da Igreja está sendo discutido até esta quarta-feira, 13 de novembro, em uma conferência intitulada “Não há amor maior. O martírio e a oferta da vida”, organizada pelo Dicastério para as Causas dos Santos do Instituto Patrístico Augustinianum. Uma audiência com o Papa Francisco está programada para a conclusão do evento na quinta-feira, 14 de novembro.



A disposição de seguir Cristo até o ponto de dar a vida é, de fato, “uma questão que desafia todos” e que “se para nós é quase teórica”, para outros é tão concreta que “os acompanha todos os dias”, disse o moderador do primeiro dia de trabalho, Alessandro Gisotti, vice-diretor editorial do Dicastério para a Comunicação, em sua introdução ao simpósio. Um encontro ainda mais significativo à luz da decisão do Pontífice - recordou também - de incluir e distinguir do martírio e da heroicidade das virtudes justamente “o caso da oferta da própria vida no processo de canonização e beatificação” (motu proprio Maiorem hac Dilectionem), e que acontece na véspera do Jubileu, durante o qual será realizada também uma solene celebração ecumênica dedicada aos Novos Mártires.



Cardeal Semeraro: martírio e oferta de vida



Após a oração de abertura nesta segunda-feira, 11 de novembro, diante de uma plateia de cerca de 400 pessoas, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, ao apresentar os conteúdos do congresso, se deteve em particular no aprofundamento do significado do título, tirado do quarto Evangelho, o de João, cuja passagem foi lida na abertura. Após um exame das imagens com as quais, ao longo da história cristã, a figura do mártir foi retratada - “o desprezo pela dor corporal, a serenidade interior ao enfrentar a morte, a prontidão voluntária para enfrentar o martírio, o comportamento corajoso do mártir” - o cardeal afirmou que “a concepção do martírio como expressão do amor perfeito é o aspecto que tem preeminência sobre todos os outros”. Portanto, “o critério último de autenticidade” do martírio é o “amor”: como escreveu Santo Agostinho, “O verdadeiro mártir é somente aquele em quem a caridade é recompensada”.



Com relação ao conceito de martírio, o cardeal enfatizou que há “uma tendência a ampliá-lo” que, segundo os historiadores, pode ser encontrada na história de São Tomás Becket, cuja “vida não foi tirada por causa da fé, mas em defesa da liberdade da Igreja colocada em risco pelo conflito entre o poder político e a instituição eclesiástica”. No entanto, é preciso dizer que “nem toda morte voluntária, independentemente da causa pela qual foi sofrida, pode ser chamada de ‘martírio’ de uma perspectiva teológica católica”. Em segundo lugar, como escreveu Bento XVI em 2006, “se o motivo que impele ao martírio permanece inalterado, tendo em Cristo a fonte e o modelo, mudaram os contextos culturais do martírio e as estratégias” por parte do perseguidor, “que cada vez menos procura evidenciar explicitamente a sua aversão à fé cristã ou a um comportamento ligado às virtudes cristãs, mas simula motivos diferentes, por exemplo, de natureza política ou social”. O que é necessário é “que o odium fidei do perseguidor surja direta ou indiretamente”.

Um registro do dia de abertura do evento

Quanto à explicação da “oferta da vida”, o prefeito usou a “teoria da oposição polar” do teólogo Romano Guardini, que se refere a uma “distinção coigual e, portanto, implica abertura”. Além disso, ecoando as palavras do Papa Francisco em Maiorem hac dilectionem, ele esclareceu que se refere “àqueles cristãos que, seguindo mais de perto os passos e ensinamentos do Senhor Jesus, ofereceram voluntária e livremente suas vidas pelos outros e perseveraram até a morte nesse sentido”. É certo que a oferta heroica da vida, motivada e sustentada pela caridade, expressa uma imitação verdadeira, plena e exemplar de Cristo”. Embora lhe falte “a pessoa que mata in odium fidei”, ela tem em comum “um ato heroico de caridade como sua base”. Se, por outro lado, é verdade, concluiu, que “habitualmente a aceitação do martírio nasce em um cristão nas premissas de uma vida virtuosa”, deve-se admitir que “entre as três tipologias para o reconhecimento oficial da Igreja há uma espécie de atração mútua”.

Dom Spreafico: seguir Jesus até o extremo



Dom Ambrogio Spreafico, bispo de Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri, chamou a atenção para a dimensão cristológica do testemunho martirial, enfatizando que “o programa do cristão - o programa do Bom Samaritano, o programa de Jesus - é um coração que vê”, ou seja, um coração que “se abre para o ágape, aquele amor que também está pronto para dar a vida no modelo de Cristo, o Senhor”. “Permanecer no Senhor Jesus”, como o Evangelho de João sobre a vida e os ramos (Jo 15:9-17) nos convida a fazer, ”é amar, portanto, permanecer no Pai, que o amou. O amor, portanto, é acima de tudo uma maneira de estar em Jesus e no Pai, cuja consequência se reflete na relação com os outros a ponto de dar a vida”, continuou, enfatizando que "essa maneira de entender o amor nos faz entender o que afirmamos naqueles que deram suas vidas in odium fidei", ou seja, que "eles não são heróis, mas sim mulheres e homens com uma vida tão cheia do amor de Deus em Jesus que só poderia terminar com a imitação de seu dom extremo, quando fosse necessário: a vida".

Mas como um discípulo manifesta conformidade com a vida de Jesus? Hoje, como na época de Jesus, disse Spreafico, estamos em um mundo difícil. “A vitória do amor em meio à escuridão da violência se manifesta na passagem de Jesus deste mundo para o Pai”, ou seja, na hora da glorificação. “Jesus, com sua ação, aponta para um modo de vida exatamente oposto àquele desencadeado pelo demônio, um espírito que divide. De fato, o gesto de Jesus cria, ao contrário, unidade, fraternidade, onde está havendo divisão”. Portanto, “a chave para entender esse gesto extraordinário é imitar Cristo, que se torna o servo de todos”. A ação de Jesus “origina na comunidade dos discípulos um modo de estar em comunhão no serviço mútuo e sem reservas, mas também um modo de servir aos outros”. Porque”, concluiu o bispo, "o que nos faz verdadeiramente felizes é nos deixarmos envolver pelo gesto de Jesus, que escolhe servir e amar, para criar comunhão no serviço". Esse gesto nos diz “que é possível buscar a felicidade com os outros, porque Deus quis buscá-la conosco, homens e mulheres deste mundo”.

Os mártires viveram o amor de Cristo, que os tornou prontos a dar a vida: ‘a alegria, a bem-aventurança está na doação, na gratuidade do amor eis telos, até o extremo’. E é o próprio Jesus, concluiu, que pede “que esse amor até o ponto de dar a vida seja a característica do discípulo”. É um amor que implica “um compromisso, o do pastor, que o vive e o comunica em seu modo de viver e de cuidar dos outros, do rebanho que lhe foi confiado”. Entre os exemplos desse amor absoluto e incondicional, até o fim, Spreafico citou o arcebispo de El Salvador, Oscar Romero; Floribert Buana Chui, um jovem comissário na alfândega de Goma, em Goma, na fronteira com Ruanda, que se opôs à introdução de produtos podres no mercado, escolhendo ‘como cristão’ sacrificar a própria vida em vez da de outros; algumas freiras e leigos mortos no Iêmen entre 1998 e 2016.



Riccardi: lembrar dos mártires



Sobre a necessidade de “lembrar dos mártires”, seguindo o convite de Gisotti, na segunda parte da sessão, o professor Andrea Riccardi, fundador da Comunidade de Santo Egídio e vice-presidente da Comissão para os Novos Mártires, criada em julho pelo Papa Francisco, falou sobre a necessidade de “fazer memória dos mártires”, com um relatório sobre o martírio na história da Igreja, com foco no século XX, definido como “o século do mal”, em relação ao qual a Igreja - disse Riccardi - não tinha uma “consciência tão viva”. E, no entanto, esse foi “o século XX: uma noite escura e muito longa! O martírio cristão faz parte desse longo rastro de violência”, que vai do ‘primeiro holocausto, o de 1,5 milhão de cristãos armênios no Império Otomano’ aos gulags, aos massacres na China na década de 1930, da Shoah ao ‘terror vermelho’ de Mengistu na Etiópia, do genocídio de Pol Pot à limpeza étnica na antiga Iugoslávia e em Ruanda. “A memória do valor da vida e de Deus foi perdida. O século da democracia foi também o século do terror”.

Em meio a tudo isso, Riccardi lembrou, há a dor “da ortodoxia russa, incluindo a ortodoxia ucraniana, que desde 1917, por mais de meio século, tem sido uma Igreja de mártires como nenhuma outra”, e a condição extrema vivida pelo cristianismo na Albânia.



As “remoções” da Igreja



“A Igreja conhecia muitas histórias de dor, denunciava a perseguição. No entanto, sofreu quase um bloqueio ao tomar consciência da grande e global realidade do martírio, como se não tivesse os instrumentos culturais ou temesse as consequências”. Ele experimentou uma espécie de repressão, para a qual Riccardi mencionou três eventos em particular. O do “genocídio dos armênios no Império Otomano”: o primeiro “mártir católico armênio”, Monsenhor Maloyan, Morto em 1915 por ter se recusado a se converter ao Islã, ele só seria beatificado em 2001. Depois, o caso mexicano, com milhares de sacerdotes, religiosos e seminaristas mortos na década de 1920: as primeiras beatificações serão em 1988. Finalmente, os da Guerra Civil Espanhola, beatificados por João Paulo II, porque nos anos anteriores “a eventual beatificação dos mártires poderia resultar em uma consagração do regime”. No entanto, explicou o historiador, “os mártires não pedem vingança ou incitam o confronto. O martírio dos cristãos não se presta a usos ideológicos ou políticos. Não pode ser manipulado para fundar o ódio ou a vingança. O sangue derramado não consagra uma vitória”.



Os pontos de virada de João Paulo II e Papa Francisco



O ponto de virada veio com o Jubileu de 2000, com a grande comemoração ecumênica das testemunhas da fé do século XX, no Coliseu, em 7 de maio. A celebração manifestou um ponto de chegada da consciência em relação ao martírio, como um fato contemporâneo: João Paulo II, recordou Riccardi, estava ‘convencido de que a Igreja do século XX era a Igreja do martírio’, tanto que ‘em seu longo pontificado, 26 anos, dos 1.345 beatos, 1.032 são mártires e 313 confessores, dos 483 santos, 402 são mártires e 81 confessores.

Há também o testemunho do Papa Francisco, que, em 2017, disse no memorial dos novos mártires na Ilha de São Bartolomeu: “se olharmos bem, a causa de toda perseguição é o ódio: o ódio do príncipe deste mundo contra aqueles que foram salvos e redimidos por Jesus por meio de sua morte e ressurreição”. Assim, “um grande impulso para reconsiderar o martírio na Igreja veio do mundo latino-americano”, onde se destaca a figura de Monsenhor Romero, beatificado em 2015 e santo em 2018. “Essa consciência foi trazida pelo Papa Francisco de sua Argentina, onde o bispo Angelelli havia sido assassinado pelos militares em 1976 como parte da guerra suja travada pelos militares contra a oposição, a sociedade civil e uma parte da Igreja”. Bergoglio, portanto, “em outra época que Wojtyla, consolidou a consciência da Igreja como uma realidade de mártires, querendo que esse tema fosse central no Jubileu de 2025”.



O ecumenismo do sangue e do martírio que une



O martírio, porém, concluiu Riccardi, “não se reduz apenas aos mártires canonizados. Esse é o significado do trabalho da Comissão dos Novos Mártires, tanto para o Jubileu de 2000 quanto para o de 2025. Sua memória deve permanecer na Igreja e na história. Nesse sentido, muitas fronteiras caíram: entre o martírio canonizado e o não canonizado, entre o martírio católico e o de outras denominações cristãs, entre o martírio cristão e o sofrimento de tantos justos. O martírio cristão se destaca e não quer absorver outras histórias de mortes violentas, mas, até certo ponto, é contíguo. O sofrimento comum dos mártires das várias Igrejas cristãs, muitas vezes a oração comum, destacou o que o Papa Francisco chama de ecumenismo de sangue”. Portanto, “o martírio pode ser um ponto de partida para a construção da unidade. O martírio é algo que une, em uma época em que as relações ecumênicas perdem força e paixão ou dão passos para trás”.



Próximos dias da conferência



A conferência, o terceiro encontro da nova série recentemente iniciada com o simpósio sobre “A santidade hoje” (outubro de 2022) e aquele sobre a “Dimensão comunitária da santidade” (novembro de 2023), tem nesta terça-feira, 12 de novembro, um exame aprofundado do tema do ódio contra a fé cristã no mundo de hoje nos vários contextos geográficos e culturais, com foco também nas outras confissões; enquanto na quarta-feira, 13 de novembro, será abordada a oferta de vida, com uma releitura de algumas experiências de santidade vistas à luz deste caso e de diferentes ângulos: da antropologia contemporânea à história da santidade, aos aspectos teológicos e processuais dessa nova forma de santidade.