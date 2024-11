Semeraro: beata Carmen del Niño Jesús, exemplo de caridade na Espanha

O prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, cardeal Marcelo Semeraro, presidiu em Antequera, Espanha, a missa de encerramento do Ano Jubilar pelo aniversário de 125 anos da morte da fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Terciárias dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Na homilia, destaque para a história humana da religiosa e força de espírito. Imitar os gestos de amor e misericórdia dos santos é “como perpetuar a sua presença neste mundo”, disse o purpurado.

Uma mulher que queria, acima de tudo, socorrer os necessitados e ajudar aqueles que, sozinhos, eram “incapazes de sair da pobreza”: essa foi a beata Carmen del Niño Jesús González Ramos, fundadora da Congregação das Irmãs Franciscanas Terciárias dos Sagrados Corações de Jesus e Maria, que o cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, recordou na missa deste domingo (10/11) celebrada na Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, em Antequera, na Espanha, para o encerramento do Ano Jubilar pelo aniversário de 125 anos da sua morte. Na homilia, o cardeal rememorou a vida da religiosa espanhola e também destacou sua “total dedicação ao crescimento e à consolidação da nova família de Vida Consagrada que havia planejado” e sua profunda humildade, aprendida “da contemplação daquele Menino Jesus que ela queria que estivesse ligado ao seu nome religioso”.

A beata Carmen del Niño Jesús González Ramos

Oferecer ajuda e proximidade aos pobres



Os traços das duas figuras femininas nas leituras litúrgicas de domingo (10/11) - a viúva a quem Elias pede comida e bebida, e aquela que joga duas moedas no tesouro do templo dando tudo o que tinha para viver - também lembram os de Maria das Carmelitas do Menino Jesus, observou Semeraro, “o que as une é a pobreza e a caridade”. As páginas bíblicas dedicadas a essas mulheres ensinam “que, para avaliar uma pessoa, não devemos nos deixar capturar apenas pela atitude exterior”, “não é a partir do exterior que devemos avaliar. Pelo menos Deus não avalia dessa maneira” e também que ‘ninguém é tão pobre que não possa dar algo’, disse o prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, que a esse respeito lembrou o que o Papa Francisco especificou no Angelus de 4 de novembro de 2018: "o faminto não precisa apenas de um prato de sopa, mas também de um sorriso, de ser ouvido e até de uma oração" e isso projeta "não apenas as urgências dos irmãos e irmãs mais pobres, mas, acima de tudo, estar atento à sua necessidade de proximidade fraterna".

A Igreja de Nossa Senhora dos Remédios em Antequera, na Espanha

Os santos exemplos a serem imitados



Às terciárias franciscanas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, o cardeal Semeraro destacou o testemunho exemplar de sua fundadora - que se distinguia por sua “caridade para com os mais pobres e necessitados” -, lembrando, como disse o Papa em 1º de novembro de 2015, que imitar os gestos de amor e misericórdia dos santos “é um pouco como perpetuar sua presença neste mundo”. É também dessa forma que deve ser celebrado o “aniversário do dies natalis” de Carmen del Niño Jesús González Ramos.