Relatório sobre abusos: toda vítima deve ser acolhida, afirma Morris Kettelkamp

A secretária adjunta da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores comenta o primeiro Relatório Anual publicado em 28 de outubro: um documento que se torna uma “ferramenta” nas mãos da Igreja para “manter seus filhos, seus vulneráveis, seguros”. “Gostaria de dar esperança às pessoas. Sei que é um projeto piloto, que há lacunas, mas a Igreja está seriamente comprometida com a proteção. Não encontrei um único líder eclesial que tenha ignorado a questão”.

Christopher Wells - Vatican News

“Eu gostaria de dar esperança às pessoas. Sei que é um projeto piloto, um instantâneo. Há lacunas. Mas essa é a nossa primeira vez e a Igreja está seriamente comprometida com a proteção” das vítimas. Foi assim que a secretária adjunta da Pontifícia Comissão para a Tutela de Menores, Teresa Morris Kettelkamp, ex-coronel da Polícia Estadual de Illinois, que dirigiu um dos maiores escritórios nacionais de proteção da Igreja nos Estados Unidos, enquadrou o primeiro Relatório Anual sobre o assunto apresentado na terça-feira, 29 de outubro. Falando à mídia vaticana, Morris Kettelkamp apresentou o método usado na elaboração do documento, expressando a esperança de que ele possa se tornar uma “ferramenta” nas mãos da Igreja para que “seus filhos, seus vulneráveis”, vítimas de abuso, possam “se apresentar sem que mais danos lhes sejam infligidos”, e depois enfatizou a plena cooperação de toda a comunidade da Igreja nas várias áreas do mundo.



Senhora Morris, quais são os objetivos e as intenções desse Relatório Anual?



Acredito que há vários objetivos. O principal deles é que o relatório é uma ferramenta. Ele é um retrato da situação da Igreja em relação à proteção dos sobreviventes e ao contato com eles. O Papa nos pediu que lhe déssemos uma ideia de como a Igreja global está se saindo no contexto da proteção da criança e da ajuda aos sobreviventes. Isso foi em 2022, e levamos essa tarefa muito a sério, mas não tínhamos um programa para seguir e tivemos que pensar: “como você faz isso?”



Qual é o método? Como coletam as informações?



As informações que temos e que coletamos devem ser cientificamente sólidas. Assim, criamos uma metodologia e esperamos que este Relatório Anual possa servir como uma ferramenta para que o Papa e a Igreja como um todo examinem como está se saindo para manter suas crianças, seus vulneráveis, seguros.



Existem medidas de proteção em vigor? Como estamos procedendo?



Analisamos diferentes maneiras de realizar esse projeto “piloto” (lembre-se de que é isso mesmo, não pense nele como algo que exigirá anos e anos de ajuste fino). No início, pensamos em como coletaríamos as informações. Então, o que poderíamos fazer era observar as visitas ad limina, em que os bispos vão a Roma e se encontram com o Papa, para preparar um questionário além do que o Dicastério para os Bispos oferece para coletar informações. Assim, nos reuníamos com os bispos após as audiências com o Santo Padre. Geralmente eram quatro horas da tarde, estava quente, eles estavam cansados e provavelmente também com fome. Mas conversamos sobre as respostas de seus questionários de cinco anos e sobre como poderíamos ajudá-los a desenvolver recursos, que são a base para a criação de um ambiente seguro em uma Igreja que acolhe as pessoas que sofreram abuso.



Essa é uma parte das informações. Quanto à outra, agora estamos divididos em comissões por regiões: Ásia, África, Américas e Europa. Temos especialistas para cada área e pedimos a eles que fizessem uma avaliação local e pessoal de quais são os desafios, as boas e as más notícias. Coisas desse tipo... Para a terceira área [de informações] escolhemos, este ano, dois Dicastérios: o Dicastério para o Clero e o Dicastério para a Doutrina da Fé, colaborando e avaliando o que podemos aprender com eles sobre nosso objetivo comum de manter a Igreja segura, aberta e transparente. Não posso enfatizar o suficiente sobre a importância de colocar medidas de proteção em prática, bem como trabalhar como Igreja de forma holística. Na última seção, analisamos a Igreja fora da Igreja. Ou seja, a Caritas e outras áreas dentro do ambiente da Igreja que ajudam os necessitados. E onde estão as medidas de proteção? A abertura para acolher os sobreviventes? Esse é o quadro que desenvolvemos na primeira rodada. Aprendemos muito sobre estatísticas. Como Igreja, na área de proteção, não temos uma base estatística sólida, e temos de trabalhar nisso. Mas em muitos lugares eles não têm os recursos para coletar dados como: 'quantas acusações existem? Quantos sobreviventes se apresentaram?”

Estamos alcançando os sobreviventes? Temos uma Igreja acolhedora e segura?

Esperamos que este relatório possa servir como uma ferramenta a ser usada como um documento básico. Aprimore a metodologia e a coleta de dados e, no próximo ano, apresente uma perspectiva mais nítida da Igreja. Há uma coisa que eu gostaria de mencionar em relação à ad limina: esperamos, durante o mandato da Comissão, poder cobrir todas as Conferências Episcopais até 2027.



O documento é bastante longo e abrange toda a Igreja do mundo. A senhora poderia nos dar alguns pontos-chave de suas descobertas e recomendações para o futuro?



Uma descoberta que surge e - vou ser sincera, estou muito feliz com isso - é que o desejo de desenvolver mecanismos de proteção para a Igreja é universal, apesar dos desafios, das diferentes culturas e recursos e da falta de metodologias. Ainda não temos uma cultura de proteção e precisamos de políticas e procedimentos. Também temos algumas lacunas em termos de centros onde os sobreviventes possam ir e encontrar conforto. Agora, países diferentes têm definições “diferentes” de conforto. Nos Estados Unidos, por exemplo, conforto pode ser equiparado a dinheiro, mas isso não corresponde à realidade. As vítimas querem ser ouvidas, querem justiça. O que justiça significa para mim pode ser diferente do que significa para você. Mas elas querem isso, querem sua integridade de volta. Esse é um dos desafios que encontramos na Igreja: não temos os mecanismos, no momento, para fazer isso. Mas temos um projeto dentro da Comissão Pontifícia que é a Iniciativa Memorare. Esses tipos de iniciativas são maneiras pelas quais a Igreja local pode trabalhar no local, e nós a ajudaremos com treinamento e fornecimento de recursos. Haverá centros de implementação para proteger e acolher os sobreviventes, a fim de estabelecer uma capacidade sustentável em nível local. Passo a passo, também estamos caminhando nessa direção. Mas... o mundo é grande!



Há algo que gostaria de dizer à Igreja, às vítimas e a todos os fiéis sobre seu trabalho?



Eu gostaria de dar esperança às pessoas. Sei que é um projeto piloto, um instantâneo. Há lacunas. Mas essa é a nossa primeira vez e a Igreja está seriamente comprometida com a proteção. Embora haja falta de recursos, em minha experiência, não encontrei um único líder de Igreja que tenha ignorado a proteção. Nem um só. Agora, os recursos estão disponíveis? Existem as habilidades? Existe uma base de conhecimento? Não, mas podemos ajudar. Precisamos fazer mais para que todos se sintam bem-vindos e para que as vítimas de abuso possam se manifestar, sem que lhes seja infligido mais danos.