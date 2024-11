Prefeito de Curitiba, Greca, visita a Rádio Vaticano: na quarta o encontro com o Papa

O prefeito de Curitiba, capital do Estado do Paraná, Rafael Greca, encontra-se em viagem pela Europa, e na manhã deste sábado foi recebido na Rádio Vaticano pelo jornalista Silvonei José, com quem conversou sou o motivo de sua viagem, sobre o encontro com o Papa Francisco na próxima quarta-feira, e sobre a cidade de Curitiba, descrita como cidade sustentável, igualitária e inovadora.

Silvonei José – Vatican News

Nesta viagem pela Europa, o prefeito de Curitiba está sendo acompanhado pelo presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, Dario Paixão; pelo secretário de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação, Alexandre Jarschel de Oliveira; e pelo assessor de Articulação Política da Prefeitura de Curitiba, Lucas Navarro.

Durante a entrevista à Rádio Vaticano - Vatican News, que durou mais de 45 minutos o prefeito Greca falou dos prêmios Mundiais de Inovação para Curitiba, das políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, das Mesas Solidárias Patrícia Casillo, Nossa Senhora da Luz, Caximba, Capanema e Rui Barbosa.

Silvonei José com o prefeito Greca

Outro aspecto destacado na entrevista foi o desafio da Energia Solar, de Eletromobilidade, do gigantesco SUS Curitibano, das obras de Mobilidade. Um dos fatos destacados referentes à qualidade de vida e meio-ambiente, são as 500 mil árvores plantadas desde 2017, dos 1.200 km de asfalto, dos Faróis do Saber e da Inovação; ainda as 400 escolas públicas municipais, e a Pedagogia aprovada pela Unesco.

Nos dias passados o prefeito Greca participou em Barcelona (Espanha), da premiação do Intelligent Community Forum (ICF – Fórum de Comunidades Inteligentes) - Curitiba foi uma das sete finalistas do prestigiado prêmio internacional -, e ainda do Smart City Expo World Congress 2024, maior evento de cidades inteligentes do mundo.

“Mostramos nestes fóruns internacionais as iniciativas que consagraram Curitiba como a Cidade Mais Inteligente do Mundo de 2023 pela Fira Barcelona”.

Entrevista nos estúdios da Rádio Vaticano

Durante a entrevista à Rádio Vaticano – Vatican News, o prefeito Greca destacou que os participantes, entre especialistas em cidades inteligentes, representantes de organizações internacionais e gestores públicos de todo o mundo, puderam conhecer mais sobre a Fazenda Urbana e os Jardins de Mel; as hortas urbanas; o Câmbio Verde; a Pirâmide Solar de Curitiba; as 550 mil árvores plantadas; os projetos de eletromobilidade no transporte público e os do Novo Inter 2 e BRT Leste-Oeste; o Bairro Novo da Caximba; os aplicativos e plataformas Saúde Já e 156; a Central Saúde Já; o Wi-fi Curitiba; o Fab Lab do Cajuru; a Muralha Digital; e as ações voltadas ao empreendedorismo e à inovação do Vale do Pinhão.

Os encontros em Roma

Na sexta-feira, 8 de novembro, Greca iniciou em Roma (Itália) a segunda etapa da missão oficial de Curitiba na Europa, com uma programação de encontros e visitas a autoridades brasileiras e italianas.

Na agenda, até 14 de novembro, estão encontros com o embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas, e com o embaixador do Brasil junto ao governo da Itália, Renato Mosca.

Na capital italiana, o prefeito terá importantes encontros com a embaixadora Carla Carneiro, representante permanente do Brasil junto à FAO, e com Fabio Bonanno, chefe de Política Agrícola e Alimentar de Roma; com Andrea Messori, da rede de hortas comunitárias e agricultura urbana de Roma; e Fabio Ciconte, presidente do Conselho de Política Alimentar de Roma.

Entrevista nos estúdios da Rádio Vaticano

“Vamos mostrar que experiências curitibanas como as hortas comunitárias, fazendas urbanas, Armazéns da Família, Mesas Solidárias e restaurantes populares podem ser replicadas em todo o mundo e ajudar a combater a fome. Também vamos conhecer experiências italianas”, salientou o prefeito.

Na quarta-feira o prefeito reca terá um momento muito especial, um encontro com o Papa Francisco, durante a audiência geral na PraçaSão Pedro no Vaticano, momento em que irá apresentar ao Santo Padre as ações de Curitiba para a proteção aos mais vulneráveis, como pessoas em situação de rua, idosos e famílias carentes.

“Pretendo compartilhar com o Santo Padre iniciativas como Mesa Solidária, FAS SOS, Câmbio Verde e o Bairro Novo da Caximba, que garantiram a Curitiba o reconhecimento de Cidade Mais Igualitária do Brasil”, disse o prefeito na sua entrevista à Rádio Vaticano – Vatican News

Eis a íntegra da entrevista do prefeito Greca à Rádio Vaticano - Vatican News:

